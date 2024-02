Amici 23: crollo Lucia. Mida e Nicholas scontro, scelta di Cuccarini

Problemi per Lucia ad Amici 23. Il Daytime di venerdì 23 febbraio 2024 è iniziato con un annuncio: la ballerina ultimamente è svogliata nelle lezioni. Per questo, Emanuel Lo ha deciso di convocarla nella sala prove. Qui il professore le ha fatto notare che da quando è entrata nella Scuola ha sempre qualche problema e malessere. La ballerina non sta dando il massimo di se stessa e lo ammette.

Infatti, non ha negato nulla di ciò che le ha detto Emanuel. Il marito di Giorgia ha spiegato che la ballerina ha orari legati al sonno sbagliati. “Dormi poco la notte o dormi tra le fasce”, afferma Emanuel. “Io ci tengo, forse più di quanto ci tenga tu”, ha continuato l’insegnante, il quale crede molto in Lucia. L’ha invitata, a questo punto, a crederci anche lei di più. La ballerina ha ammesso che non sta vivendo al massimo questa esperienza nel talent show:

“Io mi sto accomodando troppo. Mi dispiace che siamo arrivati a questo punto, perché i professionisti è da tempo che me lo dicono”

Emanuel Lo e Alicia si sono abbracciati . Poi la ballerina è rientrata in Casetta e si è sfogata con Ayle e Kumo:

“Mi ha detto che non mi sto prendendo cura del mio talento ed è tutto vero. Non posso più entrare in sala con qualche problema”

A questo punto, si può pensare che Lucia rischia davvero tanto di non arrivare al Serale, dove l’impegno deve essere maggiore e lei potrebbe avere difficoltà.

Amici 23, Mida e Nicholas: scontro, decisione di Cuccarini prima della puntata

Mida ad Amici 23 sta vivendo una situazione complicata con Anna Pettinelli. Ogni settimana la professoressa invia al cantante di Rossofuoco dei compiti. A prendere le sue difese ci sono sempre la sua insegnante Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Pettinelli, però, continua per la sua strada e anche questa settimana ha deciso di assegnargli un compito.

Inizialmente Mida ha accettato, ma poi è cambiato qualcosa.

Durante le prove della puntata di domenica in studio, il cantante si è alzato ed è andato via. Poi ha spiegato ai suoi compagni di volersi rifiutare di fare il compito, in quanto teme di fare una brutta figura.

Nicholas gli ha subito notare che avendo accettato inizialmente il compito ora non può rifiutarlo improvvisamente. Mida, però, non si è fermato e ha avuto con il ballerino un breve battibecco. Questo perché Nicholas, il quale ieri ha svelato dei sospetti su alcuni allievi, ha sottolineato che ci sono delle regole da rispettare nella Scuola e una di quelle è appunto questa.

Ma Mida infastidito ha affermato con decisione di non avere alcuna intenzione di fare il compito: “Io e te siamo due persone diverse”. Alla fine, il cantante si è recato a cercare Lorella Cuccarini e Nicholas ha tuonato: “Tu non stai alle regole, sai quante figure di m***a mi sparo? Accetti il compito e ora lo fai”.

Mida ha avuto modo di parlare con Cuccarini, la quale invece ha dimostrato di essere felice delle prove che ha visto. La professoressa, dunque, non ha voluto fare marcia indietro, ritenendo che il cantante abbia fatto un buon lavoro con questo compito. In realtà, per Lorella questa per lui è “una grandissima fortuna e un esercizio per il futuro”.

Le anticipazioni della registrazione di ieri, che andrà in onda con la puntata di domenica, segnalano che Mida ha pianto in studio per via dei continui compiti ricevuti da Pettinelli.

Poco dopo Mida si è confrontato con Gaia, alla quale ha spiegato di non riuscire a fidarsi di nessuno. Questo per via della sua situazione in familiare. Ha raccontato che il padre e lo zio non si parlano, creando in lui un senso di poca fiducia nei confronti di chiunque. Gaia lo capisce e oggi ha fatto notare che lei è esattamente il contrario.