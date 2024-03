Amici 23, classifica pubblico: 2 standing ovation, i papabili finalisti

Oggi va in onda la puntata speciale del Serale di Amici con il Daytime. Per gli allievi la produzione ha pensato di mettere in atto una sfida interessante: tutti loro devono esibirsi nello studio di Canale 5 in presenza di vari telespettatori che hanno un compito. Il pubblico presente deve esprimere un voto, creando una classifica. Per la prima volta deve venir fuori una classifica completa, che comprende i voti di cantanti e ballerini.

Questa puntata speciale è iniziata con il Daytime di ieri e continua ad andare in onda oggi. Il primo a esibirsi è Giovanni, mentre gli altri allievi assistono al momento direttamente dalla Sala Relax. Dopo di lui è il turno di Sarah, seguita da Nicholas, Mida, Sofia e Petit. Nel corso del Daytime si esibiscono in ordine Holden, Lucia, Lil Jolie, Gaia, Martina e Marisol. Com’è possibile notare nella classifica, i presenti in studio hanno posizionato al primo posto i ballerini di Alessandra Celentano a pari merito, seguiti da Holden.

1. Dustin 9.39

1. Marisol 9.39

2. Holden 8.93

3. Lucia 8.88

4. Martina 8.62

4. Mida 8.62

5. Gaia 8.48

6. Petit 8.46

7. Giovanni 8.11

8. Lil Jolie 7.48

9. Sarah 7.38

10. Sofia 6.84

11. Nicholas 6.89

Graditissima sorpresa per Holden che riceve una bella standing ovation dopo la sua esibizione. Il cantante di Nuvole è uno dei papabili vincitori di questa edizione, ma se oggi fosse stata la finale e avessero votato questi spettatori a vincere sarebbe stato Dustin o Marisol. Tra i tre è un chiaro testa a testa, tra due categorie. Di sicuro Holden oggi ha vinto nella categoria canto e Dustin con Marisol in quella di ballo.

Ancora è tutto in gioco e bisognerà scoprire se i tre appartenenti alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano riusciranno ad arrivare in finale. Difficile immaginare l’ultima puntata senza di loro. Attenzione però perché anche per Martina arriva la standing ovation.

La cantante di Anna Pettinelli in queste settimane sta recuperando parecchie con il pubblico e conquistando sempre più telespettatori. Le prime quattro posizioni, che comprendono anche Lucia al terzo posto e Mida al quarto posto con Martina, potrebbero effettivamente rappresentare i finalisti di questa edizione.

Questi sei allievi sembrano essere destinati ad arrivare fino alla fine di questa edizione. Nel frattempo, Sofia reagisce male di fronte alla classifica, in quanto anche questa volta è tra gli ultimi per gli spettatori. “Non so se riuscirò a farmi capire agli altri”, si lamenta la ballerina di Emanuel Lo.

Intanto, dopo le prime due eliminazioni del Serale, di sabato scorso, oggi verrà registrata la seconda puntata che verrà trasmessa nella prima serata del 30 marzo 2024. Ovviamente non mancheranno gli eliminati.