Amici 23, chi vincerà? Parla Malìa: i cinque allievi per la finale

Chi vincerà Amici di Maria De Filippi quest’anno? A parlarne è Malìa, il quale è stato eliminato da Rudy Zerbi a pochi passi dal Serale. Il rapper è entrato nel talent show di Canale 5 quando ormai i suoi ex compagni d’avventura avevano avviato un solido percorso. In breve tempo, Malìa è comunque entrato nel cuore dei telespettatori, mostrando le sue fragilità dopo essersi mostrato inizialmente come una persona piena di sé.

In una nuova intervista per ComingSoon, il rapper parla un po’ di tutto, partendo dalla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi finendo ai suoi sogni nel cassetto. Malìa è entrato nel talent dopo aver pubblicato il suo brano Maiorca, entrato nella classifica Viral 50 Italia e con 2 milioni di stream su Spotify ottenuti in pochi mesi. Ma chi vincerà Amici 23 secondo il rapper?

“Guardare Dustin ballare dal vivo é veramente un piacere, sono sicuro di vederlo in finale. Spero arrivino fino alla fine anche Holden, Petit, Marisol e Giovanni. Oltre ad essere delle bellissime persone sono convinto che faranno carriera”

Questo il pensiero di Malìa sul probabile vincitore. Sembra che il cantante di Maiorca sia rimasto stregato da Dustin, che a detta sua potrebbe vincere questa edizione del talent show. In finale, però, spera di vederci anche gli altri quattro suoi ex coinquilini. Il cantante ha citato gli allievi che effettivamente potrebbero contendersi la vittoria.

Amici 23, Malìa si racconta: il percorso nel talent, Madame e i sogni

Al contrario di ciò che è apparso in TV, Malìa si definisce oggi una persona “molto estroversa”. Allo stesso tempo, il rapper ammette di avere spesso bisogno di ritagliarsi del tempo in cui restare solo a pensare. I suoi punti di riferimento nella musica sono Tamino, Kanye West, Xxxtentacion, MacMiller e 6lack, mentre nella vita è suo padre.

Sapeva che nel talent di Amici avrebbe affrontato delle difficoltà ed è proprio per questo che ha scelto di entrare nella Scuola. Questo perché Malìa crede di poter acquisire le giuste competenze, che un giorno gli permetteranno di evitare di cadere, con dei percorsi impegnativi. Questa esperienza sicuramente gli ha insegnato tanto, sui live e sulla televisione.

Tornasse indietro, nonostante l’eliminazione prima del Serale, non cambierebbe nulla. E mentre le squadre per l’ultima fase del programma si sono ormai formate, Malìa ammette che si aspettava che non ne avrebbe fatto parte. Sebbene nell’ultimo periodo avesse notato dei miglioramenti, sapeva che non era facile arrivare al Serale, essendo entrato in corsa.

Di questo percorso ciò che più l’ha ferito sono alcuni messaggi che ha letto una volta uscito dal talent:

“I commenti di alcuni adulti nei nostri confronti. Mi é dispiaciuto, sembra che ogni tanto sui social la gente non si renda conto che dall’altra parte ci sono solamente ragazzi di vent’anni che stanno inseguendo un sogno”

E in questa intervista Malìa non può non parlare di Madame. Quando è stato eliminato, Rudy Zerbi gli ha fatto sapere che la nota cantante aveva espresso tutta la sua stima nei suoi confronti e in quello che fa con la musica. Un commento, questo, che ha generato nell’ex allievo di Amici 23 tanta felicità:

“È l’artista italiana che ascolto di più. La musica quando é vera racconta al mondo chi siamo. Anche senza averle mai parlato sapevo che fosse una bellissima persona… ma mi ha lasciato comunque senza parole. Pure mio papà è molto fan di Madame: l’anno scorso per il compleanno volevo regalargli due biglietti del tour, ma investendo tutti i risparmi nel mio progetto non avevo i soldi per comprarli. Presi solo il disco. Sapere che oggi non solo ha sentito, ma le piace ciò che faccio, mi rende orgoglioso. Spero di aver modo anche solo di conoscerla in futuro, sarei felicissimo”

Tra i sogni nel cassetto di Malìa c’è quello di affittare una casa per qualche mese al mare, sulla spiaggia. Qui ci porterebbe il suo cane Jahseh e lo guarderebbe giocare con le onde, mentre scrive sotto le stelle in veranda. Magari ci aggiungerebbe a tutto questo l’amore, ma non vuole chiedere troppo. Preferisce oggi restare concentrato sull’uscita del suo nuovo brano.