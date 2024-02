Amici 23, Ayle rosica e toppa: Martina lo rimette al suo posto

Ai cantanti di Amici 23 è stato chiesto di fare una classifica indicando chi secondo loro dovrebbe andare al Serale. A ribellarsi non sono coloro che si sono posizionati negli ultimi posti, bensì chi è arrivato quinto, ovvero Ayle. Una posizione, la sua, che in realtà non è per niente male. Anzi, se si considerano le classifiche dei professori, è certo che i suoi compagni lo stimino molto. Su 10 allievi, il cantante è arrivato quinto e, come gli ha fatto notare anche Lucia, non è male.

Eppure Ayle ha sempre puntato in alto, sebbene lui stesso abbia confessato nei giorni scorsi di non riuscire a dare il meglio di sé. Ma se è consapevole di non dare il 100% com’è possibile che abbia pensato di poter arrivare primo nella classifica? Eppure Ayle si aspettava un risultato differente. Da apprezzare il fatto che punti in alto, ma non si può sentire il suo sfogo contro chi si è piazzato nelle prime posizioni.

Intanto, ecco la classifica generata dai voti dati dagli stessi cantanti di Amici 23:

Holden Petit Mida Martina Ayle Lol Jolie Sarah Kia Nahaze Malìa

Va precisato che le prime tre posizioni rappresentano esattamente quelle ottenute con il televoto legato ai nuovi inediti. Dunque, il pensiero del pubblico sembra corrispondere a quello degli allievi per il podio. Petit, però, ha raggiunto Nahaze e ha cercato di rassicurarla, dopo aver precisato che questa classifica finale non c’entra nulla con quella fatta da lui.

Intanto, ha fatto ritorno in Casetta Holden, il quale probabilmente stava lavorando all’interno della Scuola, e ha ammesso di essere contento per la sua prima posizione. Ma ecco che è arrivato lo sfogo di Ayle, che avrebbe di sicuro potuto evitare. Ancora una volta, il cantante si è sfogato prima con Holden e poi solo con Lucia.

Al suo collega, Ayle ha precisato di non sentirsi meno di nessuno e che sarebbe dovuto arrivare lui nella prima posizione. Holden è rimasto senza parole di fronte a queste frasi spiazzanti del collega, che in modo presuntuoso ha sottolineato che meritava di essere primo. Sembra, in realtà, che quello di Ayle sia solo un atteggiamento impulsivo dettato dalla delusione e si percepisce subito dopo.

Rimasti soli, Lucia gli ha fatto presente che non è affatto andata male questa classifica per lui, visto che è tra le prime cinque posizioni. Ma Ayle ha iniziato a scagliarsi contro chi è arrivato prima di lui. Innanzitutto se l’è presa con Martina, accusandola di essere solo un’interprete e non una cantautrice.

Un attacco assurdo, visto che questo dettaglio non rende di certo la cantante meno ‘artista’ degli altri. Ayle, però, è convinto che sia ingiusto che lui sia arrivato dopo Martina. Non solo, pensa che non sia giusto vedere in ogni classifica Holden al primo posto.

“Perché Holden è sempre primo in tutto?”, ha chiesto Ayle a Lucia. Ma la risposta è ovvia. E ancora, il cantante si è sfogato contro Petit, facendo notare che non dovrebbe stare in una posizione più alta della sua e che non canterebbe “da Dio”. Lo sfogo di Ayle non è passato inosservato alla produzione di Amici, che ha mostrato a Martina la parte legata a lei.

Amici 23, Ayle contro Martina: lei in lacrime, lui chiede scusa

La cantante ha reagito molto male di fronte a queste esternazioni di Ayle. Martina ha subito zittito il collega, facendogli notare che il fatto che non sia lei a scrivere le sue canzoni non vuol dire nulla. Dopo di che, l’ha stroncato così: “Vieni da me a dirmi che mi stimi come artista e poi vai da Lucia e ne dici un’altra?!”.

Mentre la cantante si è lasciata andare a un pianto liberatorio, consolata dalle sue coinquiline, gli altri allievi hanno tentato di far riflettere Ayle. Mida ha sottolineato che quanto detto dal cantante di Allergica alle fragole, che nei giorni scorsi aveva deciso di lasciare il talent, “è oggettivamente sbagliato”.

Anche Lil Jolie ha ripreso Ayle, facendogli notare che Martina giustamente è rimasta male. Lucia, invece, ha consigliato all’amico di chiedere solo scusa alla collega. Mentre Martina si stava sfogando con le sue compagne d’avventura, Ayle l’ha raggiunta e ha affermato: “A me dispiace, perché non pensavo di averti offeso. Avevo rosicato in quel momento”.

Martina ha fatto, però, notare che quando si rosica non si dovrebbe gettare fango sugli altri ingiustamente. Da parte del pubblico sono arrivati tanti applausi per la cantante, che con eleganza ha stroncato Ayle, il quale questa volta ha mostrato poca umiltà.