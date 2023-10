Amici 23 anticipazioni: un allievo punito da tutti, gli ospiti e gossip

La nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi, del 12 ottobre 2023, è stata abbastanza lunga. Infatti, le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv segnalano che è durata circa quattro ore e che, dunque, una parte potrebbe andare in onda durante i daytime di lunedì e martedì. Nel corso della registrazione, che andrà in onda domenica 15 ottobre 2023, è tornata in studio Emma Marrone, la quale ha presentato al pubblico Souvenir, che esce il 13 ottobre 2023. Il nuovo album è stato anticipato dal brano Iniziamo dalla fine, con cui si è esibita in studio.

Emma ha giudicato la gara di canto, mentre il coreografo e danzatore spagnolo Sergio Bernal Alonso quella di ballo. Un allievo, però, non ha potuto esibirsi nella nuova registrazione. Si tratta di Ezio, il quale si è beccato un provvedimento disciplinare per via delle condizioni igieniche della Casetta. Anche a detta dei suoi coinquilini, è l’allievo che pulisce meno e aiuta gli altri. Non solo, è considerato il più disordinato. Attraverso un sondaggio, 16 ragazzi su 19 hanno dichiarato che Ezio è colui che ha la stanza pi in disordine.

Nei giorni scorsi, molti telespettatori avevano notato del disordine in Casetta, durante i daytime, tanto che avevano previsto un provvedimento per qualche allievo. Il provvedimento ha impedito a Ezio di partecipare alla gara di canto.

Amici 23 anticipazioni: classifica gara canto

A guidare la classifica di canto sono sempre loro quattro: Lil Jolie, Matthew, Holden e Mew. Tra i vari commenti dopo le esibizioni, le anticipazioni segnalano quello di Anna Pettinelli su Sarah. A detta dell’insegnante i suoi acuti sarebbero “troppo nasali”. Emma Marrone crede che sia ancora giovane e che debba maturare. Sempre la Pettinelli è intervenuta su Mida, di cui non ha un’opinione positiva. Così in studio si accende una nuova lite tra Anna e Lorella Cuccarini.

Un’altra discussione si è accesa per l’esibizione di Space, in quanto pare tenga sempre gli occhi chiusi quando canta. Emma gli ha fatto presente che “così sembra che canti solo per se stesso”. Per quanto riguarda Holy Francisco, la cantante ha sostenuto il pensiero di Rudy Zerbi. Crede, infatti, che abbia problemi di respirazione. Holy, però, si è lamentato, perché non sentiva sua questa canzone. Come già anticipato, Ezio non si è potuto esibire in questa gara.

Lil Jolie

Matthew

Holden

Mew

Sarah

Mida

Stella

Petit

Space

Holy

Amici 23 spoiler: compiti di canto e gara inediti

Per quanto riguarda i compiti di canto, si è innanzitutto esibito Space, che si è esibito su richiesta di Anna Pettinelli. Quest’ultima non ha dato un giudizio positivo, anzi. Sempre lei ha dato un compito anche a Matthew, che invece ha ottenuto un risultato sufficiente. Mida ha eseguito il suo compito con Brividi di Mahmood e Blanco, di cui si era parlato nelle scorse ore. Il cantante ha portato a casa un buon risultato, ma la Pettinelli crede che sia “la copia di molti altri cantanti”.

Invece, per Rudy Zerbi è stato bravo. “Secondo Rudy oltretutto il cecchino Pettirosso ha fallito”, si legge. Lorella Cuccarini è intervenuta per difendere il suo allievo, dimostrando di sostenere il pensiero di Zerbi. Ezio si è esibito per il compito di Rudy Zerbi, non superando la prova. Nel corso della registrazione non è mancata la gara inediti. Dopo quelli di Lil Jolie e Petit, anche il singolo di Holden sarà prodotto. Il cantante ha sfidato Sarah, vincendo.

Amici 23 puntata 15 ottobre: gara di ballo

A Simone anche questa volta il pubblico ha ricordato che è bellissimo, cantando in coro. Ebbene proprio il ballerino di Emanuel Lo è arrivato al primo posto nella classifica. Alessandra Celentano è rimasta sorpresa, ma è molto felice per lui.

Simone

Marisol

Kumo

Gaia

Dustin

Sofia

Nicholas

Ella

Due ballerini si sono esibiti per i loro rispettivi compiti. Il primo è stato Dustin, che non ha superato la prova, in quanto non ha convinto Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha ammesso di aver visto la differenza con l’espressività di Umberto, che ha mostrato la coreografia. Invece, la Celentano era soddisfatta del suo allievo. Anche questa volta, Emanuel Lo è stato dalla sua parte. Molti telespettatori hanno applaudito, di recente, quando hanno notato che i due insegnanti sono spesso ‘alleati’.

Nicholas si è esibito per il compito che gli ha assegnato la Celentano, la quale gli ha dato 4 come voto. Todaro ha dichiarato di essere dispiaciuto, in quanto in prova pare avesse ballato. La gara di improvvisazione di ballo è stata vinta da Kumo, il quale ballerà all’evento ufficiale di World of dance 2023, dopo aver battuto Nicholas e Dustin. Chiara ha vinto la sfida contro Denise, giudicata da Irma De Paola.

Anticipazioni Amici: momenti simpatici e gossip

Non sono mancati i momenti più esilarante e arrivano nuovi gossip. Maria De Filippi ha mostrato una clip sulla Celentano e sui modi differenti con cui guarda i suoi allievi e poi quelli degli altri. Un altro video ha mostrato Petit intento a mostrare le sue doti di seduttore, ricevendo sempre un palo. Maria De Filippi ha ironizzato su questo, consigliandogli di non prenderlo anche con Marisol. Durante le pause pubblicitarie, Matthew e Mew si sono scambiati un bacio.

Loro rappresentano la prima coppia di questa edizione. Ad avvicinarsi è stato lui, dandole un bacio. Stessa cosa ha fatto Holy Francisco, con un bacio sulla guancia a Sarah. Proprio nelle scorse ore, l’ex fidanzata del cantante della Pettinelli si è esposta svelando come stanno le cose tra loro oggi.