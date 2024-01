Amici 23, Anna Pettinelli contro Lorella Cuccarini: “Non hai forza”

La prima puntata di Amici del 2024 ha visto protagoniste Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini di uno scontro acceso. A dividere le due insegnati è stata l’esibizione di Mida, cantante della squadra di Cuccarini. Sebbene le premesse di quest’ultima fossero quelle di non voler iniziare il nuovo anno con una litigata, alla fine c’è stato lo scontro con Pettinelli. Ma cosa è successo di preciso?

Scontro Lorella Cuccarini-Anna Pettinelli: il motivo

Una volta che Mida ha concluso la sua esibizione, ad intervenire è stata Anna Pettinelli, che non ha nascosto la sua perplessità: “Quello che io ravviso è che se canti commerciale funziona, ma se scrivi ritrovo la banalità“. Parole, queste, che non sono state granché gradite dalla Cuccarini, che subito è intervenuta a difendere l’allievo: “Ti dico quello che penso: all’interno di questo programma Mida è una delle penne migliori“.

Mentre Lorella articolava il suo discorso, però, Anna Pettinelli le parlava sopra, al che la showgirl, apparsa alterata, le ha risposto: “Me fai finì de parlà?“. Cuccarini ha poi continuato: “Prima di preoccuparti dei testi degli altri perché non metti anche i tuoi alla prova?“. Pettinelli si è poi lamentata del fatto che la collega avesse scelto di far cantare al suo allievo, tra i 4 brani a disposizione, quello senza barre. “Ma a casa mia posso fare come mi pare?” è stata quindi la risposta di Cuccarini, che poi ha continuato: “Tu fai le pulci agli altri, ma lavora sui tuoi. Matthew, ad esempio, le barre non le ha scritte mai“.

Lo scontro non si è fermato qui e Pettinelli è andata avanti: “Perché parli dei miei per difendere i tuoi? Non hai forza“. “Scusa? Che hai detto?” è stata la replica di una Cuccarini apparsa stizzita da quanto ascoltato dalla collega. La discussione tra le due insegnanti è andata avanti ancora, fin quando non è stata Maria De Filippi ad intervenire, chiedendo un parere a Rudy Zerbi sulla questione. Quest’ultimo ha approvato l’esibizione di Mida senza mezzi termini: “Questa versione era una bomba, mi è piaciuta molto“. Dopo di che, Zerbi si è rivolto a Pettinelli: “Scusa vedi cosa c’è dietro quel banchetto bianco? Il disco d’oro e la penna è la sua“.

La discussione si è conclusa con Lorella che, parlando di Mida, ha aggiunto: “È molto bravo perché, ogni volta che affronta una cover, scrive a suo modo ma calandosi nel pezzo“. Pettinelli, è però rimasta ferma sulla sua posizione, quindi Rudy Zerbi, dopo aver ricordato alla collega l’episodio del libro delle barre di Sangiovanni (avvenuto tre anni fa), ha abbandonato la postazione in modo ironico.

Il confronto tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

La puntata del 7 gennaio di Amici 23 ha visto anche un botta e risposta tra Raimondo Todaro, insegnante di ballo, e la moglie Francesca Tocca. Todaro aveva avuto da ridire sulla preparazione della coreografia di Giovanni e, secondo l’ex volto di Ballando con le Stelle, il ballerino non si sarebbe esibito al meglio perché lui era stato assente in sala e, di conseguenza, era stato possibile preparare il pezzo solo con i professionisti. Parole che non sono piaciute ai ballerini del cast di Amici e che hanno portato ad un successivo confronto tra Raimondo Todaro, Umberto Gaudino e Francesca Tocca, questi ultimi entrati in studio assieme agli altri professionisti.