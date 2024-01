Amici, scontro Todaro-Tocca: nel frattempo lei freccia l’ex Valentin

Domenica, 7 gennaio, Amici è tornato in onda dopo la pausa natalizia. Nel corso della puntata, gli allievi si sono sfidati in gare di canto e di ballo. Questa volta, però, non sono stati chiamati giudici esterni come al solito, bensì sono stati gli stessi professori a votare rispettivamente i cantanti e i ballerini. A tal proposito, dopo l’esibizione di Giovanni, il suo professore Raimondo Todaro ha avuto da ridire sulla preparazione della coreografia. Secondo Todaro, il ballerino non si sarebbe esibito al suo meglio poiché lui era stato assente in sala e, di conseguenza, è stato possibile preparare il pezzo solo con i professionisti. Queste parole non sono affatto piaciute ai ballerini del cast di Amici, che l’hanno fatto quindi presente a Maria De Filippi.

Durante la pubblicità, Umberto Gaudino si è infatti avvicinato alla conduttrice, per farle sapere di essersi sentito offeso da Todaro. A questo punto, Maria ha deciso di far entrare in studio Umberto e Francesca Tocca, insieme al resto dei professionisti. Gaudino ha quindi detto di esserci rimasto male perché ha percepito che Raimondo avesse sminuito il suo lavoro. Da lì, Todaro ha subito risposto spiegando di provare una stima enorme per il ballerino, ma di sostenere comunque la sua versione, ovvero che la sua presenza in sala aiuterebbe in maniera importante la buona riuscita delle coreografie del suoi allievi.

Ecco che è subito intervenuta la moglie del professore, Francesca Tocca. “Dato che so la grande stima che provi per Umberto e che ti sei semplicemente espresso male, ti chiedo di confermare questa cosa”, ha detto la ballerina. Tuttavia, Todaro è rimasto fermo sulle sue e non si è rimangiato le sue parole. Anche Giulia Pauselli ha preso parola, dicendogli che, se anche non fosse rimasto soddisfatto del lavoro dei professionisti, non avrebbe dovuto dirlo in puntata davanti a tutti, ma in altre sedi.

Per concludere la questione pacificamente, Raimondo è andato quindi verso Umberto per dargli un caloroso abbraccio. Il gesto di distensione dell’ex volto di Ballando con le stelle non sarebbe comunque bastato, dato che, prima di uscire dallo studio, la Tocca si è girata verso il marito dicendo: “Mi dà fastidio che passi un messaggio sbagliato perché penso solo che si sia espresso male. Non vuole dirlo? Vabbè facciamo i conti a casa”. “Staserà credo che dormirò dalla Celentano”, ha replicato Todaro tra le risate.

questo momento altissimo di Francesca che asfalta Todaro #amici23pic.twitter.com/36W9auh209 — Våle🐍🦋; Nel Vortice era 🌪 (@Vale41229116) January 7, 2024

Francesca Tocca: stoccata all’ex Valentin e la sua nuova fiamma

Tra l’altro, nelle ultime ore la Tocca è finita al centro del gossip dopo aver pubblicato una storia abbastanza ambigua. Ma, si proceda con ordine. Negli ultimi giorni, l’ex allievo di Amici Valentin (con il quale Francesca ebbe una breve storia durante la separazione con Todaro) è uscito allo scoperto con una nuova frequentazione, la modella napoletana Emy Buono. Quest’ultima è nota al grande pubblico per aver preso parte a trasmissioni come “Ti spedisco in convento” e “La pupa e il secchione“.

Ebbene, poco dopo la diffusione della notizia, Francesca Tocca ha condiviso una storia che molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti proprio del suo ex e della sua nuova fiamma: “La befana vien di notte come fanno lei… O con le scarpe tutte rotte? Bo…Mi sono persa… Auguri befane”. La stoccata non sarebbe sfuggita alla Buono, che, poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo messaggio: “Un puro sangue non farà mai a gara con un poni”.