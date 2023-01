Amici 22, Wax: De Filippi stupisce tutti, ecco il gesto che fa parlare

Pace fatta ad Amici di Maria De Filippi? La conduttrice non appare più così arrabbiata con i suoi allievi. Nelle ultime due puntate della domenica pomeriggio, la padrona di casa è apparsa abbastanza nervosa e infastidita un po’ da tutto e tutti. Ciò è accaduto dopo il Capodanno Gate, il misterioso caso che ha visto protagonisti Wax, NDG, Samu, Maddalena, Tommy Dali e Guera. Mentre gli ultimi due sono stati definitivamente eliminati dal talent show, gli altri quattro stanno tentando di rimettersi in corsa.

Samu deve affrontare ancora una sfida e insieme a Maddalena deve seguire alcune regole extra imposte dal loro professore Emanuel Lo. Il daytime di oggi sta permettendo a tutti i cantanti in gara di far ascoltare i loro inediti, il motivo? È stato aperto un televoto sui brani di Federica, Aaron, Wax, NDG, Niveo, Angelina Cricca e Jore che darà la possibilità ai professori di farsi un’idea su chi portare al Serale. I telespettatori hanno potuto votare l’inedito preferito con il nome dell’allievo o il codice identificativo tramite sms, tramite app Mediaset Infinity, tramite il sito Witty e tramite smart TV.

Il regolamento del nuovo televoto degli inediti dei cantanti di Amici 22 è disponibile sul sito ufficiale di Witty. I risultati dei voti verranno resi noti nella puntata del daytime di domani, 24 gennaio 2023. Nel frattempo, a far parlare è l’atteggiamento tenuto da Maria nei confronti di Wax. Dopo il Capodanno Gate e vedendola ultimamente abbastanza nervosa, molti si sarebbero aspettati di assistere a un trattamento differente dal solito.

In pochi si sarebbero aspettati di ascoltare addirittura la conduttrice scherzare con Wax, ritenuto da tanti il ‘capo branco’ nel caso legato ai festeggiamenti in casetta del nuovo anno, il cui mistero sembra essere ormai risolto. Le ipotesi sono diverse, al momento, sull’atteggiamento tenuto da Maria nei confronti del cantanti.

Innanzitutto, è bene precisare che non sarebbe giusto vedere la padrona di casa riservare all’allievo un trattamento differente rispetto agli altri. Fa parte della Scuola, ha vinto la sfida e, dunque, Maria non può mostrarsi arrabbiata con Wax soprattutto durante una sfida che richiede il voto del pubblico. Andrebbe a influenzare il parere di alcuni telespettatori e questo non è giusto. Altrimenti, avrebbe fatto prima a squalificarlo dal talent show.

Detto ciò, quello che ipotizzano su Twitter al momento è che De Filippi abbia messo una pietra sopra a tutto per andare avanti con il programma. Per questo, oggi sembra compiere questo gesto per allontanare definitivamente la questione legata al Capodanno Gate. “Ciao serenissimo”, saluta così Maria quando Wax va via, mostrandosi tranquilla, dopo aver scherzato un po’ con lui.

Può essere che ‘Queen Mary’ abbia perdonato questi ragazzi, perché anche con NDG non dimostra alcun segno di nervosismo. Intanto, però, c’è qualcuno che fa notare che Wax ha lo stesso outfit di qualche puntata fa. Precisamente, quando ha vinto il contest di Durdust proprio con questo inedito Ballerine e Guantoni. Probabilmente, il cantante ha deciso di vestirsi allo stesso modo perché quel look con le scarpette di danza appese al collo e i pantaloncini rappresentano al meglio il suo brano.

Wax: inedito:#amici22 pic.twitter.com/ACBr9PQxrS — ᴍᴀʀɪᴋᴀ????????????‍♀️ (@itssmarikaa) January 23, 2023

ma perchè la gente si fa i film sui litigi di Maria che oscura Wax in puntata o cose del genere. Anche meno eh…. (e soprattutto riconoscete anche gli sbagli di Wax che spesso si è comportato in modo arrogante) #amici22 — Sara (@Sara50894554) January 23, 2023

Dopo il casino che Wax ha combinato Maria lo ha già perdonato… e ancora avete dubbi su chi vincerà la categoria canto. Povere le mie orecchie che dovranno sopportarlo fino alla finale — laura???? (@LauraBr81886470) January 23, 2023

maria ha perdonato wax? magari si è resa conto che hanno veramente fatto un castello da un granello di sabbia — fede (jenna era) (@rendezv0vz) January 23, 2023