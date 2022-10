Amici 22, Wax a Zerbi: “Falso, bast…o!”. Il video diventa un caso

Wax ad Amici di Maria De Filippi diventa il protagonista di una vera e propria bufera. Oggi continua ad andare in onda la puntata che aveva preso inizio nel pomeriggio di ieri, domenica 9 ottobre 2022, su Canale 5. Il continuo, senza Maria De Filippi e il pubblico in studio, vede proprio come protagonista il giovane cantante. Rudy Zerbi fa rientrare la classe in studio e poi fa scendere Matteo – questo il nome vero del cantante. Nasce così un caso che vede l’allievo accusato di aver usato dei termini offensivi nei confronti di Rudy. Proprio per questo, il professore di canto chiede ad Arisa di mettere in atto un provvedimento.

Dopo di che, viene mandato in onda la clip in cui Wax insulta pesantemente Zerbi. Un pensiero detto ad alta voce, che però viene chiaramente registrato. “Falso, bast…o”, queste le parole usate da Matteo mentre si trovava seduto insieme agli altri suoi compagni, dietro i banchi della scuola. Il fattaccio è accaduto nel corso della puntata, precisamente nel momento in cui Zerbi si è complimentato per la prima volta con Andre, per essere riuscito ad andare avanti con l’esibizione sebbene avesse iniziato male.

❗ La classe di #Amici22 è stata convocata in studio perché il prof Zerbi ha un video da mostrare a tutti! pic.twitter.com/yZqwUMzZpy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2022

Rudy appare piuttosto arrabbiato per via degli insulti utilizzati da Wax. “Stavo pensando a voce alta”, si difende inizialmente il giovane allievo di Arisa. Quest’ultima tenta di difendere Wax ad Amici 22: “Ha un comportamento troppo spontaneo”. Lorella Cuccarini rimprovera il ragazzo per aver utilizzato quei termini offensivi nei confronti del suo collega: “Credo che Rudy abbia sempre dimostrato di non essere falso. Dice le cose perché le pensa”.

A questo punto, Wax non può fare altro che chiedere scusa e affermare che, in realtà, non pensava davvero ciò che ha detto. “Ero in adrenalina, parlavo tra me e me”, dichiara. Arisa cerca di portare il ragazzo sulla retta via, facendogli capire con calma qual è suo errore. Conferma che ognuno di loro può avere un’opinione, ma con un “temperamento molto irruento” come il suo si rischia di passare dalla parte del torto.

La famosa cantante di Controvento gli consiglia, così, di contare sempre fino a 10. “Qui è mancata l’educazione, anche che tu abbia pensato certe cose è sbagliato”, fa presente invece Lorella Cuccarini. Arisa deve prendere ora un provvedimento. Prima, però, tutti gli allievi possono dire la loro su quanto sta accadendo. Un po’ tutti coloro che intervengono, come NDG e Ludovica, ammettono che c’è stata mancanza di rispetto.

C’è chi fa notare che Wax porta con sé gli strascichi di un passato difficile e, dunque, a volte ha dei modi poco carini di affrontare le situazioni. “Devi assolutamente non fare il duro, ma dimostrare di esserlo con i fatti e mantenere un filo di educazione”, dichiara intanto in studio Arisa, rivolgendosi al suo allievo. Il giovane cantante si difende ancora: “Sono sempre educato. Secondo me è una cosa non esiste”.

Ma Zerbi non ci sta: “Esiste eccome, c’è una registrazione!”. E arriva il momento per Arisa di annunciare il provvedimento per punire Wax. Per una giornata intera, il cantante dovrà fare le pulizie al posto dei suoi compagni: “Così impara il duro lavoro”. Rudy, però, non è poi così soddisfatto della punizione pensata da Arisa, probabilmente sperava in qualcosa di più serio.

“Io conoscendo ragazzi molto giovani, mi rendo conto che non hanno punti di riferimento a volte. Ci sta che sbaglino a volte”, afferma Arisa per difendersi. Quando finisce la registrazione, tutti gli allievi tornano in casetta. Qui Wax promette ai suoi compagni che si darà una calmata.