Amici 22, un allievo commuove i prof: indizi sul prossimo eliminato

Mentre un allievo commuove, un altro sembra che sia più vicino alla porta d’uscita ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso del daytime di oggi, Rudy Zerbi convoca Aaron in sala prove. Insieme a lui ci sono anche Arisa e Lorella Cuccarini. Il momento dedicato al giovanissimo cantante commuove tutti i professori di canto, che appaiono davvero commossi. Inizialmente, Rudy manda in onda una clip, in cui è possibile vedere il suo allievo avere un crollo. In lacrime, mentre prova il brano con cui è stato messo alla prova da Arisa e Cuccarini, non trattiene le lacrime.

In particolare, Aaron spiega di avere molta ansia e di vivere dei momenti di forte sconforto, tra crisi di panico. Di fronte ai tre professori, il cantante 18enne ammette: “Qui dentro stanno uscendo tanto punti deboli. A volte faccio fatica ad amare”. Un momento delicato, in cui Aaron viene compreso dai tre professori di canto, che appaiono visibilmente commossi. La prova è superata e Lorella Cuccarini spiega perché l’ha emozionata così tanto: “Ho una persona in famiglia che ne soffre. La musica ti può essere tanto d’aiuto”.

Un malessere che tantissimi giovani, ma anche adulti, lamentano. Di sicuro, grazie alla musica Aaron potrà avere modo di contrastare il problema. Intanto, sempre nel corso di questo daytime, si è diciamo capito chi potrebbe essere il prossimo eliminato di Amici 22. Durante la puntata andata in onda domenica 12 febbraio 2023, è entrato un nuovo allievo, che aveva già effettuato la quarantena.

Rudy Zerbi ha deciso di far entrare questo nuovo giovane cantante e ha anche annunciato che a breve ci sarà un’eliminazione nel suo gruppo. Escluso Aaron, che nelle varie puntate raramente finisce in basso nelle classifiche, l’attenzione è tutta puntata su Piccolo G e Jore. Il primo si è sentito toccato e l’ha anche detto in puntata. Ma pare che non sarà Piccolo G l’allievo che potrebbe presto lasciare il talent show di Canale 5.

Zerbi convoca in sala prove Jore. Questo causa un altro crollo di Aaron, il quale teme che il suo compagno d’avventura venga eliminato. NDG, Mattia Zenzola e Piccolo G notano subito che il cantante è fortemente preoccupato per l’amico. “Perché Jore è tanto simile a me”, dichiara piangendo Aaron. I tre suoi compagni tentano di calmarlo e anche di rassicurarlo.

Mentre Piccolo G fa notare che Aaron è davvero una persona molto sensibile, Zenzola ammette di aver subito pensato che sarebbe diventato amico di Jore. Quest’ultimo, a detta del ballerino di latino americano, sarebbe effettivamente molto simile al cantante. Purtroppo il confronto tra Zerbi e Jore è abbastanza critico e sembra preannunciare l’uscita di scena del cantante.

Lo storico professore di canto fa notare al suo allievo che fatica a mostrare le sue emozioni. “In questo momento c’è un sacco vuoto di fronte a me”, tuona Rudy. Il ragazzo è molto timido ed effettivamente non riesce a esprimersi. In vista del Serale, Zerbi però deve dare una scossa al cantante:

“Quando parli così mi sembra di parlare con un commercialista, un notaio. Ci sono dei momenti in cui sei troppo razionale e succede anche quando canti. O prendi questo treno e la finisci di fare il ragioniere della musica o sennò il problema non è qui. Ce lo avrai qui, fuori, ovunque. Tu devi emozionare. Non posso che dirti: fai qualcosa”

Questa sembrerebbe essere l’ultima possibilità che Zerbi dà a Jore, il quale è approdato nel programma di recente. Non resta che attendere per capire cosa accadrà!