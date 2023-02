Amici 22, anticipazioni: un nuovo allievo, mossa furba di Rudy Zerbi

Mentre mezza Italia ha occhi e orecchie solo per il Festival di Sanremo 2023 della concorrente Rai, nel pomeriggio di oggi (9 febbraio) si è tenuta a Roma una nuova registrazione di Amici 22, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Anche stavolta alle registrazioni della puntata erano presenti le talpe di Amici News, che hanno rilasciato in queste ultime ore tutte le anticipazioni sullo show che andrà in onda su Canale 5 in differita domenica 12 febbraio. Ecco dunque, in breve, tutto quello a cui i telespettatori assisteranno a breve.

Anticipazioni Amici di domenica 12 febbraio: un nuovo ingresso

L’anticipazione più succosa di questa puntata è certamente relativa al nuovo ingresso di un cantante all’interno della scuola, una new entry decisa per volere di Rudy Zerbi. Il docente di canto ha a quanto pare dichiarato di aver fatto questa scelta per poter presto eliminare uno dei suoi allievi e su Twitter in molti pensano che la sorte peggiore in questo senso potrebbe averla Piccolo G, di cui Zerbi potrebbe volersi sbarazzare.

Viene inoltre da chiedersi perché Rudy Zerbi abbia preso una decisione del genere, anche in considerazione del fatto che il serale è ormai vicinissimo e che il nuovo arrivato avrà probabilmente accesso ad esso senza aver fatto lo stesso percorso dei suoi colleghi.

La gara di canto

Angelina ha vinto ancora una volta la gara di canto (giudicata dall’ospite Tiziano Ferro) lasciandosi alle spalle Aaron e Federica. Tuttavia, nonostante l’evidente talento e le vittorie continue, Lorella Cuccarini ha deciso di non assegnarle la maglia del serale, in attesa della prossima settimana. Se nella prossima puntata sarà ancora una volta la vincitrice della gara di canto allora solo in quel momento la maglia sarà sua.

La gara di ballo

A giudicare l’operato dei ballerini sono stati Garrison, Kledi e Kristin Cellini. La gara di ballo generale è stata vinta da Alessio, che però non è stato in grado di ottenere la maglia del serale che Raimondo Todaro gli ha negato. Alessio ha anche vinto la gara di ballo per il premio speciale, ovvero la possiblità di ballare in una compagnia che sta mettendo in scena uno spettacolo dei Pink Floyd.

Per il resto, non c’è stato alcun eliminato e non si è svolta nessuna sfida.