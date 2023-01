Come c’era da aspettarsi, il tanto discusso Capodanno gate ad Amici 22 non si è concluso con la scorsa puntata trasmessa domenica 15. Ci sono infatti ancora molti pesanti strascichi all’interno della scuola rispetto all’atteggiamento avuto dai concorrenti NDG, Wax, Maddalena e Samu, Valeria e Tommy Dali

Nella puntata del Daytime di oggi, per esempio, i telespettatori hanno assistito ai cazziatoni che i docenti hanno fatto a tre degli alunni sopra citati, ovvero Ndg, Maddalena e Samu. Per il momento Wax ancora non è stato convocato, ma al di là che ieri è già stato massacrato a dovere dai suoi compagni, è possibile che un nuovo duro confronto con i prof sia solo questione di tempo.

Nel Daytime appena andato in onda, per esempio, Lorella Cuccarini si è mostrata ai telespettatori davvero furiosa come non mai. Di norma i fan del programms sono abituati a vederla tranquilla, serena e sorridente, ma stavolta sembra proprio che l’atteggiamento dei ragazzi l’abbia portata al limite. Una volta convocato NDG, la maestra di canto l’ha letteralmente massacrato, con uno sguardo torvo che raramente ha sfoggiato in trasmissione:

“Io sono veramente NERA. Tu non è ce mi puoi dire sì lo so ho sbagliato, non è che te la cavi così. Come ti viene in mente una cosa del genere? Niccolò questa non è una cavolata. Dopo questa roba qui alla prossima non passo. E ti dirò di più e lo dirò anche agli altri, adesso siamo a due mesi e mezzo dal serale. […] Questa non è una cavolata, è una cosa serissima. […] Sei stato a un passo dall’essere fuori […[ Quando ho visto quel filmato ti avrei appicciato al muro, come genitore eh. Io sono qui per proteggervi, per sostenervi, per accompagnarvi, tutto quello che volete. Ma io non vi metto dentro una campana di vetro, a questo punto ve la dovete cavare da soli.”

NDG, messo in estrema difficoltà, non ha potuto fare altro che guardare a terra, con la coda fra le gambe, commentando: “Non ho veramente parole, devo solo sotterrarmi”. Qui sotto il video dello scambio.

NDG nonostante abbia vinto la sfida in puntata, viene convocato dalla prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/aM78QK1nlF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

Una sorte molto simile è toccata anche a Samu e Maddalena. I due ballerini colpevoli del misterioso fattaccio di Capodanno sono stati convocati da Emanuel Lo, che ha imposto per loro nuove rigide regole. A partire da ora, infatti, Maddalena e Samu non avranno più accesso ai loro telefonini e dovranno andare a dormire entro le 22:30.

Il mistero sui fatti di Capodanno ad Amici 22

Tutto tace da parte della produzione sui fatti di Capodanno. La trasmissione non ha infatti ancora svelato quale grave comportamento gli alunni interessati abbiano avuto quella notte.

L’unica certezza è che si sia trattato di un gesto sconsiderato, che forse non è stato rivelato per non far diventare gli alunni un cattivo esempio per i giovani telespettatori del programma. Nel frattempo, Guera ha negato in tutti i modi di avere mai sniffato noce moscata, come alcuni avevano ipotizzato online (ora dopo ora, in effetti, questo pettegolezzo perde sempre più di credibilità).