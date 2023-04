Questa sera 8 aprile andrà in onda la quarta puntata del Serale di “Amici” e si scoprirà quale sarà il sesto eliminato di quest’edizione. Fino ad ora hanno dovuto abbandonare la scuola ben cinque allievi: la ballerina Megan, il cantante Ndg, il cantautore Piccolo G e i ballerini di hip – hop Gianmarco e Samu. Come già svelato dalle anticipazioni riguardanti la registrazione di giovedì 6 aprile, i due allievi che si scontreranno questa sera al ballottaggio finale sono Alessio e Mattia. Ben due componenti della squadra di Raimondo Todoro, che durante la puntata si è molto alterato e ha dato vita ad un dibattito di fuoco che vedremo in prima serata. Ad ogni, modo è ancora ignoto il nome di chi tra i due ha dovuto lasciare il programma, dato che Maria De Filippi è solita dare l’annuncio in casetta, così da evitare ulteriori spoiler. Tuttavia, sono già cominciate a diffondersi alcune voci sul risultato di questa dura sfida. A quanto pare, il prossimo eliminato sarebbe Alessio.

Amici 22: gli indizi sul prossimo eliminato

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’influencer ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui avrebbe svelato che il ballerino di hip-hop avrebbe concluso il suo percorso ad Amici. Inoltre, dopo l’uscita delle anticipazioni, ci sono state anche molte fan curiose che hanno cominciato ad investigare su chi tra i due allievi di Raimondo Todaro è stato costretto a lasciare il programma. Alcuni hanno visto che Alessio ha iniziato a visualizzare dei messaggi tramite il suo profilo Instagram, facendo pensare che avesse ripreso in mano il suo cellulare. Tuttavia, questo gesto potrebbe anche non avere alcuna valenza, dato che molti hanno giustamente spiegato come qualche persona vicina al danzatore potrebbe avere accesso ai suoi social.

In ogni caso, queste sono tutte informazioni da prendere con le pinze, dato che si tratta solamente di indiscrezioni senza ancora alcun fondamento concreto. Dunque, aldilà delle previsioni, non resta che attendere l’appuntamento di questa sera per scoprire ufficialmente chi sarà l’eliminato.