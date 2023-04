Le anticipazioni di Amici 22 annunciano chi è finito al ballottaggio nella registrazione che andrà in onda sabato 8 aprile 2023. Uno tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere ha lasciato il talent show di Maria De Filippi, secondo quanto riporta Super Guida Tv. Alla fine sono finiti i due ballerini al ballottaggio di questa quarta puntata del Serale. Due volti molto amati dai fan del programma, dunque sono già iniziate le polemiche sui social network.

Solo qualche ora fa, Marcello Sacchetta ha rivelato di aver ricevuto una serie di insulti per via della sua classifica che vedeva Mattia all’ultimo posto. Questa è la prima volta che Zenzola finisce al ballottaggio finale e i fan non stanno reagendo bene. L’eliminato definitivo tra Mattia e Alessio si saprà solo con la messa in onda della puntata dell’8 aprile. Come accaduto la scorsa settimana, è stato eliminato solo un allievo della Scuola di ‘Queen Mary’, direttamente in Casetta, quindi senza la presenza del pubblico.

Inaspettatamente al ballottaggio provvisorio è finita anche Angelina Mango, la quale è stata salvata dai giudici a fine puntata. Ospiti della quarta puntata del Serale di Amici 22 sono stati Alessandro Siani e Annalisa. Secondo le anticipazioni, l’ex allieva del talent ha canato il suo ultimo brano Mon amour. Per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nessuna perdita e nessuna sconfitta. Infatti, la loro squadra ha vinto entrambe le manche in cui ha ‘giocato’.

Amici 22 anticipazioni quarta puntata: tutte le manche

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno dato inizio ai giochi, come previsto dalla busta scelta dal giudice che ha vinto una sfida con i palloncini. Ogni puntata, Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio per decidere chi fa iniziare la prima manche, in modo equo. Durante la prima manche, Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa, vincendo.

Al ballottaggio sono finiti Alessio, Mattia e Wax. Il cantante si è subito salvato e alla fine è rimasto a rischio eliminazione Alessio.

Prima prova: Angelina vs Mattia, ha vinto la cantante

Seconda prova: Cricca contro Wax, ha vinto il secondo

Terza prova: Angelina vs Cricca con Federica, hanno vinto i due cantanti

Per la seconda manche, Cuccarini ed Emanuel Lo hanno deciso di sfidare Zerbi e Celentano. Questa volta a vincere sono stati Rudy e Alessandra. Al ballottaggio sono finite due allieve, Angelina e Maddalena. A questo punto, i giudici si sono messi d’accordo tra loro in quanto c’era un pari merito Gioffrè ha preferito scegliere di salvare Maddalena per un discorso di squadra, tenendo conto del numero di cantanti e di ballerini. Infatti, nella squadra è rimasto solo Cricca, che è un cantante.

Secondo quanto riporta Tvpertutti, si è accesa “una grave discussione” per via della scelta dei giudici di mandare al ballottaggio provvisorio Angelina Mango. Raimondo Todaro, sebbene non sia una sua allieva, “si è davvero infervorato”. Pare che l’insegnante di danza si sia scagliato contro la giuria trovando la loro motivazione “insulsa”.

Le anticipazioni rivelano che tutti i presenti sono stati coinvolti in questo acceso scontro, durante il quale è intervenuta anche Maria De Filippi “che si è spesa con toni alti”. Zerbi, di fronte alla rabbia di Todaro, ha ammesso che è arrivato il momento di giocare di strategia.

Prima prova: Maddalena vs Aaron, ha vinto il cantante

Seconda prova: Angelina vs Ramon, ha vinto la cantante

Terza prova: Cricca vs Isobel, ha vinto la ballerina

La terza prova ha visto protagonisti Zerbi e Celentano, i quali hanno sfidato Todaro e Arisa, vincendo. Si è accesa una nuova discussione, questa volta tra Raimondo e Michele Bravi. Al ballottaggio provvisorio sono finiti Mattia e Wax. Il cantante si è salvato subito e quindi Zenzola ha raggiunto Angelina e Alessio.

Prima prova: Guanto di sfida Aaron vs Wax, ha vinto il primo

Seconda prova: Wax vs Ramon, ha vinto il cantante

Terza prova: Federica vs Isobel, ha vinto la ballerina

Amici anticipazioni: chi è stato eliminato? A rischio Alessio e Mattia

Al ballottaggio provvisorio sono finiti Angelina Mango, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. La cantante si è subito salvata, grazie ai voti dei tre giudici. Invece, i due ballerini sono finiti al ballottaggio finale. La prima Tim è stata vinta proprio da Mattia. Maria De Filippi ha voluto parlare in studio con Zenzola e Alessio, facendo notare a tutti la forte amicizia che è nata tra loro in Casetta. Cavaliere ha ammesso di voler mantenere così il loro rapporto fuori dal talent show.

Per quanto riguarda il Guanto di sfida dei professori Zerbi e Celentano si sono esibiti creando un piccolo show come se potessero viaggiare sulla macchina del tempo. Invece, Emanuel Lo e Cuccarini hanno ballato tre canzoni famose.