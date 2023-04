Amici, Sacchetta fa la classifica e piovono insulti: la reazione

Durante la puntata del daytime di “Amici” di ieri 5 aprile i cinque ballerini rimasti in gara sono stati sottoposti ad una gara giudicata da uno dei volti più noti del programma, l’ex ballerino professionista del talent Marcello Sacchetta. I 5 allievi sono stati portati in un teatro e, al termine delle loro esibizioni, il coreografo ha dato loro delle critiche costruttive e ha stipulato una classifica. Il primo posto è andato ad Alessio, ballerino di hip-hop della squadra di Raimondo Todaro, mentre l’ultimo a Mattia Zenzola, ballerino di latino americano. Ebbene, proprio i fan del ballerino si sono scagliati contro Marcello a causa del giudizio datogli durante la gara di ballo, considerato ingiusto e basato principalmente su un gusto personale sullo stile di danza di Zenzola, ovvero il latino americano.

Ciò che è stato recriminato a Mattia è stato l’aver tenuto uno sguardo basso per l’intera durata della performance e non aver cercato una connessione con colui che doveva valutarlo. Insomma, un consiglio più che legittimo. Tuttavia, pare che le fan del danzatore non abbiano preso affatto bene la classifica. L’allievo, avendo già partecipato lo scorso anno ad “Amici”, ha una fanbase molto forte e agguerrita, pronta sempre a difenderlo, a volte anche in maniera decisamente esagerata Sembra proprio che il compagno di Giulia Pauselli sia stato assalito di messaggi e commenti negativi, tanto da sentirsi in dovere di difendersi dalle varie accuse ed insulti. Dopo la messa in onda della puntata del quotidiano, Sacchetta ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram con queste parole:

Sono tornato a casa da poco e ho letto alcuni tweet e commenti sulla puntata andata in onda oggi di. Ci sono alcune persone soprattutto di alcune fan base che si limitano alla classifica finale buttando via tutto il resto, come se non avesse importanza. Eppure ho detto molte cose, ho dato anche dei consigli costruttivi, per crescere, per migliorare. Quello però non è stato visto. Io amo ogni genere di danza, soprattutto quando è fatta bene. Nel corso di quest’anno ho più volte elogiato i ragazzi perché sono molto talentuosi e io sono uno che i complimenti non li spreca, anzi. Non potrà mai andar bene a tutti una classifica perché ognuno ha i propri gusti e poi ognuno tifa chi gli pare.

Marcello Sacchetta si difende dagli haters

Marcello ci ha tenuto a ribadire la sua professionalità e assoluta imparzialità nel dare giudizi, al contrario di quanto detto dalle fan di Mattia. A conferma di ciò, ha sottolineato come lui era presente alle prime audizioni del ballerino per l’ingresso ad “Amici” di quasi due anni fa. E proprio lui è stato uno dei professionisti a volerlo dentro la Scuola più famosa d’Italia. Dunque, criticare una particolare esibizione o dare dei consigli non ha nulla a che vedere con il parere complessivo che una persona può avere sul ballerino. Purtroppo, come spesso accadde, quando si creano dei fandom l’obiettività viene sopraffatta dal fanatismo, che sfocia in insulti gratuiti e offese a chiunque osi dire qualcosa ai proprio ‘protetti’. E così è accaduto a Marcello: