Amici 22, tegola per Cricca: perché la sua reazione fa parlare

Brutte notizie per Cricca ad Amici di Maria De Filippi. L’inedito del cantante, Se mi guardi così, non è stato scelto da nessun produttore e la sua reazione non è affatto scontata. Il tutto accade nel corso del daytime di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, quando Cricca, Piccolo G. e Angelina vengono chiamati in sala relax per attendere le risposte dei produttori che sono stati contattati dal programma per ascoltare i loro rispettivi inediti. Perché solo loro tre?

Nel corso della puntata andata in onda domenica 11 dicembre, i tre allievi sono arrivati primi nella classifica della gara inediti. Hanno così avuto l’opportunità di far ascoltare i loro brani a importanti produttori, che a loro volta hanno avuto la possibilità di scegliere quale produrre. La prima a essere chiamata a scoprire la risposta è Angelina, la figlia di Mango. Quest’ultima, al di là dei suoi legami familiari, sta dimostrando davvero molto nella scuola.

Infatti, la giovanissima cantante viene apprezzata molto dai giudici che approdano in studio, dai professori e dai suoi compagni. Ebbene Angelina ad Amici 22 scopre che il suo inedito Voglia di vivere verrà prodotto dal produttore Michelangelo. Insieme a Lorella Cuccarini, l’insegnante che la sta seguendo in questo percorso, appare davvero entusiasta. Salta di gioia e balla dalla felicità non appena raggiunge i suoi due compagni per dar loro la notizia.

Angelina è felicissima per questa opportunità, come si può immaginare. Ed ecco che tocca a Cricca conoscere la risposta dei produttori. Per lui sullo schermo compare una scritta inaspettata: “Purtroppo non sei stato scelto dai produttori”. Dunque, nessuno di loro ha voluto prendersi carico della produzione del suo Se mi guardi così, cosa che sta generando malumore sul web.

Sono tanti i telespettatori che apprezzano Cricca, che anche attraverso il suo carattere è riuscito nel tempo a farsi amare. “Tranquillo questo pezzo vola da solo”, commenta Lorella Cuccarini, che non appare delusa. Ebbene neppure Giovanni Cricca mostra delusione di fronte alla decisione presa dai produttori. Infatti, il cantante appare felice nonostante tutto e sereno.

L’allievo torna dai suoi due colleghi e racconta quanto accaduto. Angelina è perplessa vedendo la reazione serena di Cricca.

“Non è che ci sia tanto da fare su questa produzione. Davvero, sono uno che se sto male entro piangendo. Era una bella occasione, ma sono contentissimo. Già che se lo siano ascoltati è tanto”

Nessuna lacrima, nessuna frase di delusione e nessun atteggiamento di rabbia. Questo è Cricca. Probabilmente molti, come forse anche Angelina, si sarebbero aspettati un altro tipo di reazione da parte del cantante, visto il risultato. Invece, ancora una volta, l’allievo dimostra una certa maturità e affronta il tutto con il sorriso. La cosa che più piace è che Cricca è riuscito a comprendere la decisione dei produttori senza fare storie.

Ha capito che il suo inedito probabilmente non aveva bisogno di altri tipi di lavori e che per questo non è stato scelto dai produttori. Non è la prima volta che Cricca dimostra la sua maturità. Lui è uno dei pochi allievi che è stato indicato dalla produzione come uno di quelli che pensa al benessere, all’igiene e alla pulizia della casetta. D’altronde sembra che a casa sua Giovanni si preoccupi molto del benessere suoi fratellini e questo probabilmente l’ha reso una persona responsabile.

Amici di Maria De Filippi: Piccolo G. e Federica ancora vicini

Per quanto riguarda gli inediti scelti dai produttori su Piccolo G. non si sa ancora nulla. Probabilmente nei prossimi giorni, il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprire cosa hanno deciso di fare con il suo inedito Più Mia. Nel frattempo, litiga con Federica, con cui ha una relazione amorosa da qualche settimana. La cantante si lamenta per via dell’atteggiamento un po’ distaccato che ha notato in lui.

E dopo la rottura tra Mattia e Maddalena, ecco che Federica e Piccolo G. si riappacificano dopo la piccola discussione. I due, infatti, poco dopo si scambiano un lungo bacio. Intanto, a strappare una risata ci pensa Aaron. La produzione ha notato che la giornata del cantante prosegue a ritmi molto lenti e manda così in onda una clip con una serie di scene che dimostrano questo.