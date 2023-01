Amici 22, resa dei conti post Capodanno: veleni in casetta

Si torna a parlare nella casetta di Amici 22 dei misteriosi fatti della notte di Capodanno. Nessuno sa cosa sia successo esattamente (non è stato riferito nemmno all’ospite Alessandro Cattelan) ma quel che è certo è che sei concorrenti si sono resi protagonisti di un atteggiamento inaccettabile, che ha costretto la produzione a prendere una scelta molto difficile.

Gli alunni coinvolti in questo “scandalo”, sono finiti in sfida immediata: si tratta di Guera, Tommy Dali, Wax, Ndg, Samu e Maddalena. Dopo che la produzione ha scoperto cos’è successo (il 6 gennaio) gli allievi sono stati isolati in casetta dagli altri colleghi, in attesa di provvedimenti. La sorte peggiore è toccata a due di loro, ovvero Guera (uscita per fare spazio al “figliol prodigo” Cricca) e Tommy Dali, cacciato fuori per direttissima da Rudy Zerbi.

Gli altri 4, a pochi giorni dal fattaccio, sono finalmente stati riammessi in casetta insieme agli altri, che però hanno dovuto organizzare una riunione preparatoria per capire cosa avrebbero detto loro. Sulla graticola sono quindi finiti Maddalena, Wax, NDG e Samu, che a quanto pare non si sono solo resi protagonisti del gesto di Capodanno. Pare infatti, stando al racconto del “plotone di esecuzione” degli altri allievi, che nei giorni di isolamento ne abbiano combinato altre.

A “moderare” l’incontro è stato Ramon, che ha esordito dichiarando:

“Sicuramente è stata, da una parte, difficile questa situazione. Anche per noi non solo per voi. Però non ci siamo fatti nessun gran tipo di discorso né niente, è stato automatico radunarci ed essere un gruppo felice e sereno soprattutto. Siamo tutti con un carattere diverso no? E purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire veramente se a volte ne vale la pena rispondere o ingoiare e soffrire dentro e basta. Abbiamo capito che un po’ tutti, chi più forte chi meno forte di carattere, sentiva questa cosa. Il fatto che comunque per una settimana non c’è stata, subito è scattata una luce in tutti quanti, ed eravamo tranquilli.”

Gianmarco si è inserito nel discorso, confermando quindi che l’assenza dei 4 esclusi ha effettivamente creato un clima migliore.

“Abbiamo visto tante persone che di solito non vedevamo serene. Ed è stato bello vedere un po’ di animi riaccesi, sicuramente ci siamo interrogati tutti in modo personale. E poi ci siamo guardati in momenti quotidiani e ci siamo tutti capiti.”

I quattro ragazzi riammessi sono stati accusati, oltre ad avere creato un brutto ambiente, anche di aver disturbato gli altri mentre erano isolati. Gianmarco a proposito ha sottolineato:

“La casa è stata divisa in due. Noi per esempio la sera facevamo molta a fatica a dormire, sentivamo un forte ridacchiare in tutto il giorno, negli orari più sbagliati. Io ho detto non me lo aspetto da persone che sanno a che ora ci svegliamo la mattina e a che ora vogliamo andare a dormire la sera.”

Wax è stato chiaramente il concorrente più massacrato di tutti. Secondo Aaron, ma anche secondo Angelina, è stato lui ad aver trainato il gruppetto verso “l’abisso”. Il diretto interessato ha replicato con lo sguardo basso (“Influenzo la gente in modo sbagliato, quindi mi devo allontanare” ha commentato), consapevole del pessimo atteggiamento avuto in casetta. Basteranno queste scuse per riportare la serenità in casetta? Probabilmente no, visti tutti questi veleni: sembra infatti che qualcosa si sia rotto, forse per sempre.