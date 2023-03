Il Serale di Amici 22 sta tenendo il pubblico di Canale 5 incollato al piccolo schermo nella prima serata di sabato. Sta seguendo le puntate anche un ex volto del talent show di Maria De Filippi, che oggi lavora per Viva Rai2! di Fiorello. Si tratta di Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, con cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia. A detta sua questa 22esima edizione propone un livello molto alto dei ballerini, tra i più alti degli ultimi anni. Nonostante questo, il Serale che più gli è piaciuto è quello che vedeva Giuliano Peparini come direttore artistico.

“I ballerini sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi”, ammette Prolli in una nuova intervista per FanPage. Durante la scorsa puntata del Serale ha fatto discutere il Guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo, che vedeva sfidarsi Ramon Agnelli e Samu Segreto. Secondo Fabrizio, ha ragione sia il marito di Giorgia che Alessandra Celentano in questo caso, uno per una cosa e una per un’altra.

“Prendere un ballerino prettamente classico e metterlo a fare hip hop è una ridicolizzazione. La maestra Celentano, però, si scorda che in tempi non sospetti ha fatto la stessa cosa, usando la danza classica contro i ballerini hip hop. C’è un mito da sfatare, non è vero che se sei un bravissimo danzatore di classico, puoi fare tutto”

Prolli fa l’esempio di Anbeta Toromani, che oggi è considerata una delle più brave ballerine conosciute in Italie, che nel modern faceva fatica a dare il meglio. Quando ha visto Ramon ballare nella seconda puntata del Serale di Amici 22 per questa sfida ha preferito abbassare il volume della televisione “per il disagio”. Gli ha fatto tenerezza vederlo esibirsi nel genere hip hop e ammette che lui si sarebbe rifiutato di ballare. Avrebbe preparato la coreografia, ma non si sarebbe esibito.

Detto ciò, Prolli trova che Ramon sia “veramente bravo, bravo, bravo”. Per quanto riguarda Samu, crede che sia “una bomba, micidiale, pazzesco”. A detta sua, sarebbe “uno dei ballerini più bravi che ci siano” sia dal punto di vista della tecnica che a livello espressivo e di stile. Lo conosce da tanti anni in quanto ha fatto parte del programma Pequenos Gigantes, dove erano presenti Samu e Maddalena Svevi.

L’ex marito di Veronica Peparini esprime un bellissimo commento anche per la ballerina di Emanuel Lo. Trova che Maddalena sia una bravissima ballerina che “può fare tutto” e “può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia”. Fa presente che la Svevi “ha una tecnica addosso micidiale”.

Non è, dunque, della stessa opinione di Alessandra Celentano, che proprio ieri le ha lanciato l’ennesimo Guanto di sfida. A detta sua, la storica insegnante di Amici “non è l’Oracolo di Delfi” e quindi non può avere sempre ragione. È d’accordo con lei, però, sul fatto che Isobel Kinnear sia molto brava e “stupenda”. Non solo, ammette che le ricorda molto la grinta e “quella parte folle che aveva Heather Parisi”.

Intanto, si è ricreduto su Mattia Zenzola, che avrebbe avuto “un upgrade” e la forza di rimboccarsi le maniche dopo l’infortunio avvenuto la scorsa edizione. Invece di Alessio Cavaliere cosa pensa? Nella sua classifica pubblicata su Instagram, Prolli ha posizionato il ballerino all’ultimo posto, ma non ha nulla da dire sulla sua bravura.

“In realtà, conosco Alessio e so che è un ballerino pazzesco. Purtroppo non si è ancora visto praticamente nulla di lui, non si è ancora espresso al 100%. Per questo l’ho messo all’ultimo posto”

Amici 22: pronotistico vincitore e commento sugli insegnanti

Non vorrebbe mai essere affiancato a Raimondo Todaro in un’ipotetica squadra al Serale, se fosse uno dei coach. Infatti, Fabrizio Prolli non esprime una bella opinione sul ballerino di latino americano:

“Todaro. No, no, non mi mettete con lui. Abbiamo due punti di vista completamente diversi. Penso che lui non sia molto versatile nelle cose. Quindi dico lui. Con Alessandra Celentano, invece, mi trovo spesso d’accordo”

Tra i cantanti coloro che l’hanno colpito di più sono Wax e Cricca. Ma chi potrebbe vincere secondo lui Amici 22? Per quanto riguarda il ballo fa i nomi di Isobel e Samu. Mentre per il canto nomina Wax e Angelina, aggiungendo: “Però pure Aaron devo dire che è quotato”. Detto ciò, Prolli ci tiene a difendere Giulia Pauselli, la quale ha ricevuto alcune critiche dopo la sua esibizione della scorsa puntata: “Non digitare cacchiate così. Giulia è una professionista e anche una professionista può sbagliare, non c’è niente di male. Può succedere”.

Fabrizio Prolli e il lavoro a Viva Rai2!

Nel cast di Viva Rai2! c’è anche Prolli, il quale ammette che questa per lui rappresenta “un’esperienza metafisica”. Luca Tommassini, direttore artistico, l’ha scelto come coreografo per il programma e per lui è stato “un grande onore” accettare. E il ballerino conferma che le persone che abitano in quella zona sono infastidite dal rumore provocato così presto dal programma di Fiorello.

“È verissimo. La gente si affaccia alle finestre e protesta. Il portiere del palazzo davanti al glass ci strilla sempre, però ormai si sono rassegnati. L’altra mattina c’era Laura Pausini che faceva il concerto. Affacciarsi alle 7 di mattina e vederla cantare, è comunque una cosa figa. Siamo fortunati perché non abbiamo avuto robe gravi, però qualcuno è sceso in ciabatte dicendo di volerci denunciare. Poi tutto si è risolto”

Fabrizio Prolli: come sono davvero Maria De Filippi e Fiorello

Questa è la prima volta che Prolli lavora a fianco di Fiorello e per lui “è come stare ad ascoltare Dio”. Ha lavorato con tante persone dello spettacolo, ma crede che “lui ha una marcia in più”. A telecamere spente Fiorello è proprio come lo si vede “un pazzo, un folle”. Prolli racconta che lo showman arriva con la Vespa e si ferma con loro per chiacchierare e offrire la colazione.

Ci sono dei punti in comune tra Fiorello e Maria De Filippi?

“Sono due stacanovisti. I primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Sono a conoscenza di tutto quello che accade, dai costumi alle coreografie, alla musica, ai testi…tutto. Sono due grandi lavoratori”

Attualmente Prolli ha tanti progetti in cantiere e un giorno gli piacerebbe sicuramente tornare ad Amici di Maria De Filippi, dove anni fa (nella stagione 2016-2017) si è trovato benissimo come ballerino professionista. Oggi tornerebbe in altri ruoli “come coreografo o come coach”.