Mattia Zenzola ci sarà ad Amici 22! Per tutta l’estate i fan si sono interrogati sulla possibilità che il ballerino tornasse o meno. Le notizie erano rassicuranti, ma i dubbi non sono svaniti, fino a oggi. Nel pomeriggio è in programma la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Amici, quella con la formazione della classe 2022-2023. Tra i presenti è attesissimo proprio Mattia, che l’anno scorso ha dovuto abbandonare la scuola per un infortunio. Ormai non ci sono più dubbi sulla sua presenza tra i banchi dopo il messaggio di Christian Stefanelli.

In realtà nelle scorse ore c’è stato anche un tweet della mamma di Mattia che lasciava intuire cosa sarebbe successo oggi. Adesso che il ballerino dovrà tornare a vivere nella casetta di Amici 22, però, l’amico Christian ha voluto fargli il suo in bocca al lupo. Su Twitter poco fa sono arrivate le parole di Christian dedicate a Mattia: “Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo. In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo”.

Tra i commenti una fan ha ricordato a Christian la promessa fatta a Mattia, ovvero che ci sarà sempre per lui. Il ballerino della passata edizione non ha intenzione di rimangiarsela: “Gliel’ho promesso e così sarà“. Inutile dire che il messaggio di Christian su Mattia ad Amici 22 ha scatenato emozione e commozione nei fan. Sono tantissimo coloro che si sono affezionati a loro nella passata edizione, e alla loro amicizia. Mattia e Christian sono molto amici, quando Zenzola ha dovuto lasciare la scuola l’altro è sprofondato in una crisi. Voleva abbandonare il talent show, poi grazie a Raimondo Todaro e alla sua famiglia ci ha ripensato.

Già quando Mattia Zenzola ha lasciato per infortunio l’anno scorso in realtà Christian ha dimostrato di aver ricevuto un bel colpo. Avevano immaginato di ballare e affrontare insieme il Serale, ma i tempi di recupero di Mattia erano troppo lunghi: il programma non poteva aspettarlo. Quindi è arrivata la promessa di Todaro: ci sarebbe stato un banco per lui nella nuova edizione. Non avrebbe ritrovato Christian, ma un banco era già suo. E così sarà, a quanto pare. In realtà però Christian sarà ancora al suo fianco, non fisicamente ma sarà il primo a fare il tifo per lui da casa. Esattamente come ha fatto Mattia l’anno scorso, incollato alla tv.