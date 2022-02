Amici 21, Mattia incantato da Christian in tv: il video da casa (di Cosmary)

Christian Stefanelli e Mattia Zenzola sono due tra gli allievi più amati dell’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi. Sebbene Mattia sia fuori dalla scuola, non per demerito ma per infortunio, il forte legame con l’altro ballerino non è di certo svanito. Anzi, possibilmente si rafforzerà ancor di più e quando anche Christian sarà fuori dal programma (gli auguriamo il più tardi possibile) continueranno a vivere la loro amicizia. Come stanno facendo già gli altri concorrenti eliminati, tra cui lo stesso Mattia con Cosmary Fasanelli. La ballerina ha perso una sfida e ha dovuto lasciare la scuola. I due vivono a due passi uno dall’altra e si stanno frequentando tanto.

Mattia è di Bari, Cosmary invece vive a Brindisi. Ieri il ballerino ha pubblicato un video in treno chiedendo ai suoi fan di indovinare dove stesse andando. Qualcuno ha sperato che fosse diretto a Roma per assistere alla registrazione, sognando quindi una reunion con Christian, ma il ballerino ha subito smentito. Altri invece hanno indovinato: Mattia è andato da Cosmary. Hanno trascorso insieme il weekend e oggi hanno seguito insieme la puntata di Amici 21. Il momento dell’esibizione di Christian ha mandato in tilt i fan dei due ballerini di Raimondo Todaro sui social!

Cosmary ha pubblicato il video di Mattia che guarda Christian in tv. Niente poteva distrarlo in quel momento, Cosmary ha provato a chiamarlo, a passargli la mano davanti agli occhi, ad attirare la sua attenzione con un “Ehi?”, ma niente. Il suo sguardo era incollato alla televisione e ha seguito l’esibizione di Christian sorridendo per tutto il tempo. “È innamorato perso“, ha commentato Cosmary. I due ballerini non sono solo amici, ma si sono sempre supportati anche in sala prove. Per questo la separazione è stata ancor più dolorosa. E il modo in cui Zenzola guarda l’amico in televisione mentre danza ne è la conferma.

Cosmary ha aggiunto questo commento al video: “E niente, arriva Christian sul palco e perdo completamente Mattia”. Evidentemente fino a pochi secondi prima hanno chiacchierato e scherzato, oppure commentato la puntata. Quando però in tv è apparso Stefanelli c’è stato il silenzio. Inutile dire che il video di Mattia durante l’esibizione di Christian ad Amici 21 ha fatto il giro dei social e i loro fan non possono che ringraziare Cosmary per questa chicca.