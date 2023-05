È Mattia Zenzola il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Quali sono le reazioni dei finalisti dopo l’ultima puntata? Il vincitore dopo aver alzato la coppa si è lasciato intervistare da Witty subito dopo aver trionfato. Il ballerino di latino americano fa notare di essersi impegnato molto nella scuola, dove ha combattuto tanto contro paure e incertezze. Sottolinea che alla fine dei giochi si è ritrovato ad avere al suo fianco una persona che stima molto, Angelina Mango. Dunque, per lui già essere in finale era un vittoria.

“Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso. Ora mi sento cresciuto, consapevole su tanti aspetti. Quando torno a casa riabbraccio mamma e papà. Non vedo l’ora di vedere tutte le persone che mi vogliono bene”

Angelina dopo la finale di Amici 22 si espone sui social, dove è felicissima di mostrarsi comunque con un premio speciale. Infatti, Maria De Filippi ha riservato alla figlia di Mango un piccola coppa per l’enorme talento dimostrato. Oggi su Instagram, Angelina riesce solo a dire grazie. Per lei è stato un unore condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel. Dopo di che, esprime il suo speciale pensiero su Maria e i fan:

“Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”

Intervistata da Witty, Isobel non ha trattenuto le lacrime. La ballerina che ha conquistato un sacco di opportunità per il suo futuro lavorativo si è lasciata andare a un pianto liberatorio, di felicità.

“Sono felice per come ho ballato. Sono molto fiera di me stessa. Questo era il mio sogno. Voglio dire a me stessa: mai smettere di credere nei sogni e non permettere a una persona di dire che non è così. Non ci credo che siamo arrivati alla fine, però sinceramente spero che questo sia solo l’inizio. Un grazie a tutti. Secondo me un pezzo del mio cuore sarà sempre qui ad Amici, perché rappresenta tutto di me, il mio passato e il mio futuro”

Infine, Wax è abbastanza soddisfatto del percorso fatto nella Scuola, dove è migliorato soprattutto dal punto di vista umano, oltre che da quello artistico. Il cantante ha ottenuto il premio Marlù di 7mila euro e il premio Oreo di 20mila euro durante la finale. Parlando con Witty, il cantante si dice davvero contento per come sta uscendo da questa esperienza.

“Devo ringraziare un sacco di persone, le persone che lavorano dietro. Sono contento delle persone che ho incontrato qua, sono riuscito a costruire delle amicizie molto vere e ora è finita nel modo penso più bello che poteva succedere. Ho cantato e ho dato su 100, 1000 ve lo assicuro, perché mi sentivo matto. Non lo so non capivo niente, parlavano solo le emozioni, anche con il corpo. Al Wax di settembre direi, rimani là e fai fare a me il lavoro”

Detto ciò Wax dopo Amici di Maria De Filippi assicura che la prima cosa che farà sarà quella di abbracciare forte sua mamma. Dopo di che, vorrebbe fare un aperitivo. “Ho vinto, sappiatelo, fuori faccio il panico”, conclude Wax.

Amici 22 finale: i festeggiamenti post vittoria di Mattia

I finalisti con tutti coloro che lavorano nel talent show si sono lasciati andare a dei festeggiamenti nello studio di Canale 5. Sui social network sono trapelati alcuni video di questi momenti di festa. In particolare, a fare il giro del web è un filmato: quello di Isobel e Cristiano Malgioglio! Nel video la ballerina australiana balla divertita con il giudice di questa edizione.

Isobel e Cristiano Malgioglio che ballano insieme dopo la finale ???? #Amici22 pic.twitter.com/31m4JbW1eN — trashtvstellare (@tvstellare) May 15, 2023

Vedere i due insieme lasciarsi andare a questo ballo sta facendo divertire non poco i fan del programma. Ma c’è anche un altro video che fa parlare ed è quello di Wax e Angelina. Sempre durante i festeggiamenti, i due cantanti hanno ballato insieme in studio. Va però precisato che tra loro c’è solo un’amicizia, come Maria ha più volte sottolineato. La stessa Angelina durante la finale ha citato il fidanzato per ringraziarlo in diretta TV.

Dov’erano le telecamere ieri sera? Ci siamo persi tutto questo#Amici22 pic.twitter.com/0sSck0F7CH — AMICI NEWS (@amicii_news) May 15, 2023

E ancora qui di seguito il video dei festeggiamenti post finale in cui è possibile vedere Alessandra Celentano ballare.

Mattia Zenzola vince Amici 22: le polemiche

Il ballerino di latino americano è riuscito ad alzare l’ambita coppa dopo quasi due anni trascorsi accanto al talent show di Canale 5. Come accade sempre, anche questa finale ha generato qualche polemica. I fan dei ‘non vincitori’ si schierano quasi sempre contro chi riesce a trionfare. E questo accade in qualsiasi programma televisivo, quasi sempre. E tocca anche a Mattia ricevere attacchi.

Nel corso della diretta della finale un ex volto, che ha vissuto la sua medesima esperienza, non ha trattenuto il suo disappunto. Si tratta di Andrea Muller. Non è stato l’unico a opporsi in particolare alla vittoria di Zenzola nella categoria ballo. Molti ritengono che questo premio sarebbe dovuto finire tra le mani di Isobel e la vittoria finale ad Angelina Mango. Invece, Mattia si è acchiappato entrambe le vittorie, cosa che però non dovrebbe risultare inaspettata.

Infatti, tutti sanno bene ormai che Zenzola aveva una cerchia di fan abbastanza ampia, che lo seguiva dallo scorso anno e che, dunque, l’ha portato alla vittoria. D’altronde c’è anche da dire che i fan di Mattia sono stati sempre i più accaniti. Durante alla fase del pomeridiano, prima del Serale, il ballerino ha vinto la maggior parte dei premi Tim.

Al di là delle polemiche, ci sono davvero tantissime persone felici per Mattia e tra questi c’è ovviamente anche Raimondo Todaro, che ha sempre creduto in lui. A portare alla vittoria Zenzola è stato probabilmente l’impegno che ha messo nel continuare la sua esperienza nel talent per tutto questo tempo. Il suo mettersi in gioco sempre, la sua dolcezza e la sua enorme crescita.