Isobel è sicuramente una delle concorrenti più amate di questa 22esima edizione di Amici Maria De Filippi. La ballerina australiana ha conquistato moltissimi telespettatori e non solo con il suo talento indiscusso. Infatti, si è dimostrata una persona molto sensibile, ironica e simpatica. Ed è chiaro che Maria nutra una grande simpatia nei suoi confronti. Oggi va in onda uno Speciale del talent show, al posto di Uomini e Donne, durante il quale la conduttrice parla da sola con la ballerina.

Durante questa conversazione Isobel fa uscire pazza la De Filippi e le strappa più di un sorriso. Infatti, più volte la padrona di casa si lascia andare a forti risate di fronte ai commenti della ballerina australiana. Quest’ultima deve inizialmente parlare della sua famiglia, di cui tiene le foto in camera da letto nella Casetta. Nel farlo fa notare a Maria che ha le braccia più lunghe del mondo. Un momento che diverte molto ‘Queen Mary’, che non ha vissuto un bel periodo di recente.

“A parte che io non ho mai notato queste braccia lunghe spaziali. In proporzione sarai come gli altri. Adesso mi metto in piedi e controllo”, afferma Maria molto divertita. Probabilmente De Filippi, che parla con Isobel con un collegamento telefonico, avrà provato a mettersi nella posizione della ballerina per fare una prova. E questo pensiero diverte molto i telespettatori.

“Io non sono umana. Questo è il mio parere”, continua Isobel. A questo punto, Maria in questo Speciale di Amici 22 fa notare alla ballerina che ha imparato bene l’italiano. Durante questo momento, ecco che Isobel dichiara di saper parlare anche lo spagnolo e invita De Filippi ad andare insieme a Ibiza questa estate. Il discorso va avanti con la conduttrice che chiede all’allieva qual è il suo piatto italiano preferito.

Lei inaspettatamente risponde: la galletta di mais. “Come fai in Italia a dire che il tuo piatto preferito è la galletta di mais?”, chiede Maria sempre più divertita. Ed ecco che la ballerina australiano confessa che le piace molto la parmigiana e la lasagna. A un certo punto aggiunge: “Il formaggio è buono, ma non troppo forte che puzza di piedi”.

Qui Maria scoppia di nuovo a ridere e richiama la ballerina. Si va avanti con la De Filippi che le chiede di prepararle una galletta di riso con marmellata e Grana Padano. Ma anziché mettere la marmellata di fragole come fa lei, dovrebbe utilizzare la marmellata ai frutti di bosco. Questo perché in passato, la conduttrice si è ritrovata a vivere uno spiacevole episodio:

“Tutte le sere io mangiavo due vaschette la sera, con il limone e lo zucchero prima di dormire. Ma a un certo punto la mattina mi sveglio con le labbra gonfie”

“Oh ma che bella!”, commenta Isobel. Questo diverte ancora di più Maria: “No! Ho dovuto fare un’iniezione di cortisone”. De Filippi fa chiamare Angelina, che arriva nella stanzetta e inizia a cantare una strofa di un brano che aveva dedicato, tempo fa, proprio a Isobel. In questa circostanza, la giovane Mango racconta sulla ballerina: “Di notte mi giro e c’è che lei che balla nel letto”.

Amici di Maria De Filippi: Wax perde di nuovo le staffe contro la critica e accade l’inaspettato

Wax non riesce proprio ad accettare le critiche. A differenza dei suoi compagni d’avventura, il giovane cantante si lascia andare a commenti molto duri su una giornalista, Cristiana Mariani del Quotidiano Nazionale, che per la seconda volta esprime un’opinione non positiva. Questa non è la prima volta che Wax impazzisce di fronte a un commento negativo della critica.

Infatti, il cantante aveva già fatto discutere di recente. “Vatti a comprare un gelato te lo pago tu. Come caspita si fa a scrivere certe cose?”, dichiara Wax lasciando tutti senza parole. Qualche suo compagno ride, ma è chiaro che c’è molto imbarazzo. Maria mette gli allievi di fronte alle critiche per prepararli a ciò che accade all’esterno. Ma sembra che l’allievo non riesca proprio ad accettare i commenti negativi.

“La saluto, se possibile vorrei sentirla a voce. Io rispetto solo chi mi rispetta”, continua il cantante. A questo punto, De Filippi gli assicura che farà il possibile per metterlo in contatto con la giornalista. Dopo di che, l’allievo va avanti con il suo show: “Cristiana Mariani mi stai ascoltando? Così non va bene non è oggettività”.

Ed ecco che Maria mantiene la parola e Wax ha modo di parlare a voce con Cristiana Marini. La giornalista dichiara:

“Non è che tu non mi piaci, quelle esibizioni non mi sono piaciute. Anzi, quello che ti dico è che la tua reazione dimostra che sei davvero un artista. Un modo irruento, che devi mantenerlo anche dopo Amici. Una cosa che rischi di perdere fuori. Le tue esibizioni non mi piacciono particolarmente perché non apprezzo l’uso dell’autotune”

Wax ringrazia la giornalista per le belle parole e dichiara che non perderà il lato irruento del suo carattere. Nonostante questo, il cantante si mostra ancora scontroso con Cristiana Marini. Dopo la telefonata, Aaron appare sconvolto per quanto accaduto. Wax nota la sua reazione e ride. “Ma io perché non ci ho pensato prima a mandare a fa***lo tutti?”, afferma Aaron stizzito.

Della stessa opinione è Cricca, il quale crede che la giornalista abbia fatto una sviolinata a Wax. Il cantante fa notare all’amico che non è possibile che lei abbia cambiato pensiero solo parlando con lui al telefono. Ciò che fa notare è che la giornalista nei commenti appariva poco incline a parlare positivamente di Wax e, invece, durante la telefonata ha dichiarato che sarà felice di presenziare a un suo concerto.

Aaron torna più volte sull’argomento convinto che questa telefonata dia un insegnamento sbagliato: “In poche parole ti ha detto ‘vai fuori e manda a fa***lo tutti’. Tu l’avevi insultata”.

Amici 22, nuova gara inediti per i cantanti: chi è al primo posto

Questa puntata inizia con Maria De Filippi che presenta Nicolò DeVitiis, il quale ha il compito di giudicare la gara inediti. Il primo a esibirsi è Aaron con il brano Visione Led. Il conduttore telvisivo e radiofonico ammette che il giovanissimo cantante riesce sempre a colpirlo per la bella presenza che ha sul palco.

Nicolò consiglia, però, all’allievo di Rudy Zerbi di fondere i suoi due modi di vivere contrapposti che si notano in Casetta e sul palco. “Mi piacerebbe che non ci fossero due Aaron, uno dentro la Casetto e uno sul palco”, dichiara il conduttore. Detto ciò, Nicolò confessa di aver riscontrato nel suo brano la sua passione per Irama. A questo punto, DeViitis ci tiene a fare un appunto, da fratello maggiore, ad Aaron:

“Dico ‘sì’ ma è qualcosa un po’ già sentito. Ho paura che tu sia più forte del pezzo. Mi rendo conto che ognuno ha i propri riferimenti, ci sta. Ma in questo caso arriva più Aaron che il pezzo”

E mentre i fan si chiedono chi è stato eliminato nella nuova puntata della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, in questo Speciale si esibisce Angelina. La figlia di Mango riceve tanti complimenti da parte del conduttore discografico. Non solo, le ha anche consigliato di godersi questo momento, in quanto è visibile che si senta sotto pressione.

“Se chiudo gli occhi di riconosco subito, hai una vocalità riconoscibile. Ti sei fatta il mazzo negli anni per dimostrare chi sei. Ora l’hai fatto e quindi godiamocela. L’unica cosa che devi pensare è che adesso sei Angelina e che del cognome non se ne frega nessuno”

Il terzo a esibirsi in questa gara inediti è Wax. Anche a lui Nicolò riserva diversi complimenti. Infatti, ammette che lo sta seguendo da quando stava seduto dietro il banchetto della Scuola, durante la fase del pomeridiano. Ma per lui non ci sono solo complimenti. Un po’ come ha detto ad Aaron, il conduttore discografico ritiene che lui faccia qualcosa che esiste già.

“Fai Wax”, afferma Nicolò in video collegamento con lo studio. Il giovane cantante, che aveva già ricevuto un simile commento, accetta la sua opinione e dichiara che ne trarrà insegnamento. Subito dopo si esibisce Cricca. Il conduttore discografico gli fa presente che questo suo nuovo brano è “molto orecchiabile, ma non è fresco”.

Infatti, il consiglio che dà a Cricca è quello di prestare più attenzione a ciò che cerca il mercato discografico oggi. “Secondo me dovresti ringiovanire quello che fai. Questo non solo dal punto di vista del sound, ma anche del testo”, dichiara Nicolò. Detto ciò, consiglia al cantante di circondarsi di persone esperte come Lorella Cuccarini.

Non solo, DeVitiis consiglia a Cricca di essere se stesso e di non indossare sempre una maschera col sorriso: “Non c’è cosa più bella di vedere un uomo che si emoziona”. In Casetta, i quattro concorrenti scoprono la classifica finale: