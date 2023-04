Amici, Wax fa una figuraccia: dopo la caduta, Benedetta lo stende

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi affrontano le critiche dei giornalisti. La conduttrice mette appositatamente cantanti e ballerini di fronte ai commenti sia positivi che negativi da parte della critica. La padrona di casa vuole che tutti loro si rendano sin da ora conto che fuori avranno a che fare sia con i complimenti che con le critiche. Ma Wax non reagisce affatto bene e purtroppo fa proprio una brutta figura. Maria legge a cantanti e ballerini i commenti di Quotidiano Nazionale, Il Giornale e All Music Italia sulle loro ultime esibizioni.

Il primo a conoscere le opinioni della critica è Aaron, il quale riceve due commenti positivi e uno negativo. Per quanto riguarda le critiche, il cantante ammette di non volersi sgonfiare. Angelina Mango gli fa notare che questi commenti possono servirgli per il futuro. E, in effetti, lo stesso Aaron afferma che cercherà di cambiare sui punti in cui può essere criticato da più persone, come il fatto che quando canta risulta aggressivo e urla.

Si passa a Ramon, il quale riceve un commento positivo e uno negativo. Il ballerino di danza classica di Amici 22 ci tiene a ringraziare per i complimenti e dichiara che farà il possibile per migliorare. È il turno di Maddalena, a cui viene fatto notare il fatto che spesso viene attaccata da Alessandra Celentano. “Si vede che a casa arriva il fatto che io sono tanto punzecchiata dalla Celentano e per fortuna capiscono”, dichiara la ballerina.

Per Isobel solo commenti positivi: “Oggettivamente nessuno è alla sua altezza”. La ballerina australiana ammette di non essere d’accordo, ritenendo che i suoi compagni siano molto forti. Tra i commenti riservati a Cricca, c’è una critica per Aaron, accusato sempre dal giornalista di Libero Quotidiano di aver fatto uno show di Las Vegas nel corso della terza puntata del Serale.

“Lo show di Las Vegas qualcuno lo deve tenere su”, risponde Aaron. Intanto, per Cricca arrivano commenti non troppo positivi, ma neanche negativi, anzi. Come Isobel, Angelina riceve solo complimenti. Tra questi: “La vedremo a Sanremo 2024” e “Lei sta su un altro pianeta”. Per Federica arriva un commento positivo e uno negativo, senza particolari reazioni.

A regalare forti reazioni ci pensa Wax, per lui arrivano diverse critiche negative. Di fronte al pensiero dei tre giornalisti, il cantante di Grazie si comporta da arrogante: “Andiamo avanti, del voto non me ne frega niente”. A generare una polemica è la sua ultima affermazione: “Ma che ne sanno questi!”. Di fronte a queste esternazioni decide di intervenire Benedetta, che ancora una volta riesce a sorprendere il pubblico con la sua maturità, come ha fatto già qualche settimana fa.

La ballerina di latino americano afferma: “Non dire così, vuoi dire che quando esce te ne frega? Come quando zittisci Maddalena con le patatine”. Wax esagera, lasciandosi andare a qualche parolaccia di troppo: “Quando la gente parla in questo modo, io fuori con il ca**o che ci lavoro. Non me ne frega un ca**o”.

Benedetta è sconvolta di fronte a questo atteggiamento e, invano, cerca di fargli capire che questi sono importanti pareri, che fuori potrebbero aiutarlo. Ma Wax, non accettando le critiche negative, sembra non capire. Un modo il suo per difendersi o davvero non gli interessa il parere dei giornalisti?

Probabilmente se non gli fosse importato non avrebbe reagito così. Una reazione impulsiva, che poteva essere evitata. A differenza di Aaron, che ha tenuto il punto, Wax esagera facendo uscire il lato di sé più fragile. Infatti, la strafottenza del cantante potrebbe essere sinonimo di fragilità, una sorta di auto difesa.