Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi hanno svelato chi è arrivato al ballottaggio finale: si tratta di Ramon e Cricca. Chi tra di loro dovrà abbandonare per sempre il talent show? Non resta che attendere la puntata di sabato 22 aprile per scoprirlo, quando Maria De Filippi svelerà il risultato finale in Casetta agli allievi, senza la presenza del pubblico in studio.

Intanto, scopriamo con le anticipazioni riportate da “SuperGuidaTv” cosa è accaduto durante la registrazione di oggi 20 aprile. Ospiti della puntata sono stati Enrico Brignano e una vecchia conoscenza del programma, la cantante Gaia Gozzi, che ha presentato il suo nuovo singolo.

Per scegliere la squadra a cui far iniziare le danze questa volta i giudici hanno dovuto esibirsi con delle inaspettate performance: Michele Bravi sulle note di Your Song; Giuseppe Giofré sulle note di Roxenne e Cristiano Malgioglio sulle note di Lady Marmelaid. La vittoria è andata a Cristiano Malgioglio, che ha scelto la busta che ha decretato la prima squadra a scendere in campo.

Dopodiché, è stato dato il via alla prima manche: la prima squadra estratta è stata quella formata da Raimondo Todaro e Arisa, i quali hanno deciso di sfidare il team di Zerbi e Celentano. Ha vinto la squadra di Raimondo e Arisa, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Ramon e Aron. Alla fine, Ramon è stato scelto come primo eliminato provvisorio. A proposito di Ramon, Malgioglio si è scontrato ancora una volta con la Maestra Celentano a causa del suo allievo: secondo il giudice, il ballerino farebbe sempre le stesse cose.

Prima prova: Wax ha cantato “Tintarella” di luna contro Isobel che ha ballato un tip tap sulle note di “Bang bang”, ha vinto Isobel

Seconda prova: Wax contro Ramon che ha ballato “That’s amore” e ha vinto Wax cantando “Ti regalerò una rosa”

Terza prova: Mattia contro Ramon e si è aggiudicato la vittoria Mattia

Per la seconda manche, Arisa e Todaro hanno deciso di sfidare Cuccarini ed Emanuel Lo, perdendo. Al ballottaggio sono inizialmente finiti Wax e Mattia, che ha ballato “Tutti Frutti”. Alla fine è stato scelto come secondo eliminato provvisorio Mattia.

Prima prova: Wax contro Maddalena, ha vinto Wax cantando una canzone di Celentano, mentre Maddalena ha ballato “Taki taki”

Seconda prova: Angelina contro Mattia, ha vinto Angelina con “Kiss”, mentre Mattia ha ballato “Candyman” di Christina Aguilera

Terza prova: Cricca contro Mattia, ha vinto Cricca

Protagoniste della terza manche sono state le squadre Cuccarini ed Emanuel Lo vs Celentano e Zerbi. Hanno vinto i secondi, che hanno mandato al ballottaggio Cricca e Angelina. I due cantanti si sono poi esibiti con i loro nuovi inediti: “Australia” per Cricca e “Ci pensiamo domani” per Angelina. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Cricca.

Prima prova: guanto di sfida sensuale Maddalena contro Isobel sulle note di “Earned it”, ha vinto Maddalena

Seconda prova: Aaron contro Cricca, ha vinto Aaron con una canzone di Dua Lipa

Terza prova: Isobel ha ballato “Che sia benedetta” con dietro un libro aperto con le foto della famiglia contro Angelina. Vittoria per Isobel

Amici 22 anticipazioni sesta puntata: chi è l’eliminato? Il ballottaggio finale

Sono finiti, dunque, al ballottaggio Cricca, Ramon e Mattia. Mattia ha ballato una coreo contaminata, Ramon si è esibito sulle note di “Cercavo amore”, mentre Cricca ha cantanto “Le tasche piene di sassi”. Tra i 3, è stato salvato per primo il ballerino di latino americano, Mattia. Pertanto, in Casetta uno tra Ramon e Cricca ha lasciato definitivamente il talent show di Maria De Filippi, dopo l’uscita di Federica Andreani.

La prova TIM è stata vinta, questa volta, da Angelina. La ballerina accompagnatrice di Mattia Zenzola, Benedetta, era assente perché malata.

Durante il Guanto di sfida tra i professori, non c’è stato nessun vincitore. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato un medley anni ’70 e Lorella ha iniziato la coreografia appesa ad una palla da disco. Arisa ha cantanto “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston su un cubo, mentre Todaro ballava con i professionisti di Amici 22. Zerbi e Celentano hanno preparato un medley della Carrà, con la Maestra vestita da Raffaella e Rudy da Pedro, nome della famosa canzone dell’indimenticabile Raffaella. Alla fine, c’è stato un pareggio.