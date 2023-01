Amici 22, ex allievo si svela: “Ecco chi vincerà”, retroscena su Zerbi

Andrea Ascanio dopo Amici di Maria De Filippi è riuscito a ottenere la sua rivincita con il brano Margot. Al momento, tra gli allievi del talent show, è lui a guidare la classifica degli inediti più ascoltati su Spotify. L’anno 2022, infatti, per il giovane cantante si è concluso nel migliore dei modi, sebbene non faccia più parte della scuola di Canale 5. I dati delle classifiche hanno fatto discutere per settimane sui social network, in quanto i telespettatori non hanno accettato l’eliminazione di Ascanio. Si sono accese tante polemiche, seguite da tante soddisfazioni per l’ex allievo.

Su Spotify il brano Margot di Ascanio ha superato i 2 milioni di visualizzazioni. Numeri importanti, sfiorati dal suo collega Wax, il quale con Turista per sempre ha dopo di lui raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni A seguire c’è Aaron con Universale è arrivato a circa 1 milione e mezzo. Continua a essere lui, pertanto, a guidare la classifica, sebbene non faccia più parte del talent show. Ecco che Ascanio si svela in una nuova intervista per Super Guida TV.

Il suo brano Margot ha ottenuto un enorme successo anche su Tik Tok. Di fronte a questi risultati Ascanio dopo Amici 22 non può che essere felice. “Non me lo sarei mai aspettato”, ammette il giovane cantante. Il ragazzo confessa che è davvero molto bello “vedere tutto questi numeri che crescono”. Nonostante queso, vuole essere sincero: ambisce “a piani più alti”. Per questo, il suo sguardo è già orientato verso i nuovi obiettivi.

Questo mese, gennaio 2023, farà uscire un nuovo singolo e, ovviamente, spera che ottenga questi risultati. Ed ecco che risponde a chi ha fatto notare su Twitter che Margot potrebbe aver avuto successo solo per la sua ingiusta eliminazione dal talent di Maria de Filippi.

“Credo che alla fine quando una persona ascolta il brano lo ascolta o perché gli piace o perché è curiosa di ascoltarlo. Sono contentissimo dei risultati che sta raggiungendo il brano e guardo solo quelli”

Ma chi ha ispirato Ascanio nella scrittura di Margot? La sua attuale ragazza, precisamente quando un anno fa si stavano frequentando. Inoltre, ci saranno altri brani scritti pensando a lei. Tornando indietro nel tempo, il giovane cantante racconta che “Amici 22 è stata una esperienza fantastica”, la più bella che abbia mai fatto. Qui ha avuto la possibilità di lavorare con dei professionisti e migliorarsi.

Non nasconde che puntava ad arrivare “il più avanti possibile” e che non gli piaceva porsi dei limiti. Ma la sua esperienza si è conclusa prima del previsto, il 20 novembre 2022 perdendo contro Angelina Mango. A questo punto dell’intervista, Ascanio svela chi secondo lui potrebbe vincere Amici: “Sì, è un po’ presto, ma direi uno tra Wax e NDG”. Ed è proprio con loro due che ha stretto un’amicizia, che ancora oggi è in piedi.

A seguire Ascanio nel talent show di Canale 5 è stato Rudy Zerbi. Con quest’ultimo, il giovane cantante ha avuto modo di parlare dopo l’eliminazione. Svela così cosa gli avrebbe detto il produttore musicale dietro le quinte. Lo storico insegnante di canto avrebbe riservato al ragazzo solo complimenti.

“Rudy mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Parole importante dette da un Zerbi che nel campo musicale ci ha lavorato per anni. Sì! Io per Rudy nutro una stima profonda. Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici”

Parlando del futuro, Ascanio sogna il Festival di Sanremo e di collaborare con artisti come Frah Quintale e Tha Supreme.