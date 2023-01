Amici 22, Eleonora va a casa: la profezia Zerbi-Cele si è avverata

Eleonora Cabras ha lasciato Amici 22: il pubblico ha scoperto questa novità durante il daytime di oggi. Nella puntata in onda ieri ci sono state altre due eliminazioni, quella di Vanessa e di Samuel. Sempre Raimondo Todaro ha convocato l’altra sua allieva dopo la registrazione per comunicarle di non avere abbastanza tempo per portarla al Serale. E fin qui tutto bene, nel senso che una scrematura in vista del Serale di Amici 22 non può che far bene al programma. Oltretutto c’è sempre stata, negli anni scorsi non c’è mai stato spazio per tutti se non nelle ultime edizioni.

I professori decidono chi e quando eliminare, tuttavia Eleonora era entrata solo dopo Natale e questo ha scatenato non poche polemiche. Insieme a Eleonora, infatti, sono uscite anche Vanessa e Valeria, entrambe entrate nella stessa puntata di Eleonora. Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini avevano chiesto di aggiungere un banco per tutte loro e la proposta è stata messa ai voti. Ci sono stati 4 sì contro 2 no e le tre sono diventate allieve di Amici 22.

I due che avevano votato no sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: avevano ragione, però. alla fine la loro profezia si è avverata: si erano opposti a quelli che consideravano dei banchi regalati perché secondo loro i nuovi ingressi non erano abbastanza preparati e forti per il Serale. Hanno spiegato in modo molto chiaro insomma che sarebbero d’accordo con nuovi ingressi a un passo dal Serale solo nel caso in cui si trovassero davanti a un vero talento. E la Celentano lo ha dimostrato, dando un banco a Paky: uno dei ballerini più forti di quest’anno, senza dubbio.

Le tre alle quali Rudy e Alessandra avevano detto no sono state eliminate. Valeria ha perso la sfida contro Cricca, Vanessa e Eleonora sono state mandate a casa dai rispettivi professori. Oggi Todaro ha eliminato Eleonora convocandola in studio e spiegandole i motivi. Ha detto di essersi reso conto che il lavoro da fare è tanto e non c’è abbastanza tempo. Questo nonostante creda nel talento di Eleonora e apprezzi come lavora in sala. Eleonora se lo aspettava:

“Me lo aspettavo, devo essere sincera. Non adesso ma in puntata, quando è finita pensavo sarebbe toccato a me la prossima volta. Mi rendo conto che questo tempo non basta neanche per me. So che non sei cattivo, che le situazioni sono queste. Ti posso solo dire che mi dispiace”

Raimondo le ha fatto diversi complimenti e ha ammesso di aver fatto un errore di valutazione in base ai tempi. Pensava di averne abbastanza, che Eleonora fosse a un punto per il quale sarebbero bastati due mesi di lavoro. Alla fine, invece, lavorando con lei e vedendo le lacune si è reso conto che non era possibile. La ballerina ha detto di essere contenta di non aver deluso l’insegnante, poi si sono salutati con un abbraccio. Eleonora è stata eliminata da Amici 22 e non c’è stata una sostituzione, come nel caso di Samuel.