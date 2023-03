Amici 22, è guerra tra due cantanti. C’è rabbia per Megan

La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha portato all’eliminazione due allievi, Megan e NDG. Mentre quest’ultimo ha avuto modo di salutare tutti i suoi compagni prima di lasciare definitivamente la Casetta, la ballerina di Emanuel Lo non ha avuto la stessa opportunità. Infatti, a differenza di Niccolò, Megan è stata eliminata durante la prima manche, direttamente in studio. Senza salutare nessuno, la ballerina ha lasciato lo studio e si è recata da sola in Casetta.

Con il daytime di oggi si scopre cosa è accaduto in seguito. Prima di andare via, Megan ha pensato bene di scrivere una bellissima lettera a Gianmarco, che di fronte alla sua eliminazione non ha trattenuto le lacrime. Samu e Mattia hanno cercato di consolare il ballerino di Alessandra Celentano abbracciandolo con calore. Una volta arrivato nella sua stanzetta, Gianmarco si rende finalmente conto che tra le braccia del suo pupazzo a forma di scimmietta c’è una lettera.

“Ti amo, ti aspetto fuori, ma meglio che spacchi tutto”, ha scritto Megan nella prima parte di questa lettera. Gianmarco si commuove e posiziona il foglietto sulla parete per avere sempre vicina la ballerina, con cui ha avviato una relazione amorosa nel talent show. E c’è molta rabbia per come i due ballerini di Amici 22 sono stati separati dopo l’eliminazione di lei.

A detta del pubblico avrebbero dovuto almeno permettere a Gianmarco di abbracciare Megan per salutarla, dopo tutti i mesi che hanno trascorso insieme come una coppia. Semplicemente tutti questi telespettatori credono che la ballerina meritasse di salutare anche il resto dei suoi compagni, come ha potuto fare NDG, anziché farla uscire dallo studio e non darle questa possibilità.

Pertanto, questa parte del pubblico è fortemente arrabbiato per la scelta presa dalla produzione di far uscire così Megan, senza salutare nessuno. Intanto, si crea una rivalità abbastanza accesa nella Casetta.

Amici 22, la rivalità si accende tra Wax e Aaron

Inizialmente il daytime di oggi mostra Wax profondamente provato per l’eliminazione di NDG, suo amico in Casetta. Il cantante si isola e viene raggiunto proprio da Aaron, con cui non ha mai instaurato chissà che rapporto. Anzi, i due allievi non sono mai andati particolarmente d’accordo. In queste settimane, però, i due allievi si sono avvicinati.

“Mi è dispiaciuto conoscerti solo questo mese”, afferma Aaron, sorridendo. Quest’ultimo, inoltre, ammette di essere contento di vedere Wax aver preso una strada più lineare: “In passato hai preso le strade sbagliate”. Sempre con il sorriso, Aaron afferma: “Ti odio, anche se godo che ho vinto. Però sei forte non ti si può dire niente. Avevo paura. Ci sarà questa bella lotta tra noi”.

Wax crede che questo sia bello e ammette che il suo collega sia stato bravo nel corso della prima puntata del Serale. Mentre Cricca teme che sarà il prossimo eliminato, Aaron parlando con lui si dice convinto del fatto che uscirà invece qualcuno della sua squadra. Non si sa se ci saranno due eliminati o solo uno. Cricca crede due e pensa anche di essere “nella m***a”, cosa che viene confermata da Aaron, che fa scoppiare qualche risata tra i telespettatori.

Ed ecco che a stravolgere gli animi in Casetta ci pensa ancora Rudy Zerbi, con un Guanto di sfida. Il professore ripropone la sfida della scorsa settimana, che era stata ritenuta dai giudici e da Arisa non equa. Zerbi vuole vedere Aaron e Wax sfidarsi con questo Guanto, con meno restrizioni.

“Potrai usare l’autotune e potrai muoverti sul palco, rimangono le altre restrizioni, niente oggi particolari e barre“, scrive Zerbi. Wax non apprezza per nulla i termini usati da Rudy e si lascia andare a una forte espressione: “Coppia di ciuchini, testardi e arrogantelli. Io penso che lui lo abbia detto perché lui lo è ciuchino, testardo e arrogantello”.

Si accende un piccolo battibecco tra i due allievi, in quanto Aaron crede che il Guanto di sfida sia equo. “Sta di fatto che i giudici l’hanno annullato”, fa notare Wax. “Certo rispetto la scelta dei giudici”, conclude Aaron. E non finisce qui, perché Wax ha modo di incontrare Arisa per decidere cosa fare di questo Guanto di sfida. La famosa cantante, anche questa volta, non ha dubbi.

“Rifiuterei questo Guanto perché ancora una volta non ti si rispetta. Ti ha tolto l’unica cosa in cui tu sei veramente unico. Non è giusto che tu sostenga una prova in cui non sei tu. Secondo me lui ha paura di far perdere Aaron. Fai lottare le persone per come sono sempre state. Lui ha paura di mettere Aaron a confronto. Ho intenzione di lanciare un Guanto di sfida dove dovete confrontarvi sulle barre. Voglio che tu ti esibisca sempre come se fossi al tuo concerto”

Wax è d’accordo con Arisa e quando torna in Casetta tiene Aaron sulle spine. Addirittura quando il suo collega più volte gli chiede cosa ha deciso di fare Arisa, Wax devia la domanda, non risponde e con fare altezzoso neppure lo guarda. Ma Aaron non si arrende. “No, non l’ho accettato. Non l’ha accettato Arisa. Vuoi che te lo dico per la terza volta che non l’ha accettato?”, esplode così Wax.

“Non ti riconosco… Allora che motivo c’era di non dirlo?”, Aaron fa capire di essere abbastanza perplesso su questo atteggiamento del collega. Subito dopo parla della questione con Piccolo G e Benedetta. In particolare, Aaron non comprende perché Wax inizialmente non volesse fargli sapere che Arisa vuole rifiutare il Guanto:

“Io quando sono tornato l’altra volta, l’ho detto subito che l’ho accettato e che non ho problemi. Lo sai qual è la cosa? È una scuola, perché non ti metti in gioco? Se mi dicono di esibirmi con le barre e con gli oggetti strani io lo faccio”

Amici 22: torna il sereno tra Piccolo G e Federica

Nei giorni scorsi, Piccolo G e Federica si sono allontanati. Oggi il cantante cerca un confronto, per capire il motivo per cui non sono più vicini come un tempo. “Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo tanto perché continuare a farlo qua? Non è meglio così?”, queste le parole di Federica.

Piccolo G, però, fa capire di voler davvero provare a far funzionare le cose tra loro. “Delle volte hai comportamenti di me**a”, gli fa però notare Federica con calma. Ed ecco che poco dopo, quando sono entrambi seduti fuori sulla panchina, scatta un lungo bacio. A rovinare l’atmosfera romantica ci pensa Cricca, il quale arriva saltando dalla gioia: “Li ho beccati!”. Torna così il sereno per questa coppia.