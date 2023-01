Amici 22, Cricca prende male l’eliminazione: l’affondo a Rudy Zerbi

Essere eliminati dalla scuola di Amici non deve essere facile in ogni caso, ed è comprensibile che una volta “cacciati” ci si senta in dovere di esprimere il proprio parere anche con toni piuttosto duri. Ecco, per esempio, quello che ha fatto Cricca, il cantante eliminato dal talent show di Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata trasmessa da Canale 5 domenica scorsa, 8 gennaio.

A poche ore dalla messa in onda della puntata (della sua eliminazione, insieme a quella di Rita, già si sapeva da diverso tempo grazie alle anticipazioni) il giovane artista è tornato sui social, pubblicando le sue prime parole destinate a far discutere.

Sui suoi profili online, infatti, Cricca ha spiegato senza troppi giri di parole che l’eliminazione non se la sarebbe mai aspettata. Inoltre, il cantante ha voluto lanciare un affondo nei confronti del maestro Rudy Zerbi. Ecco le parole del concorrente riportate da Biccy:

“Non ci posso credere. No, non pensavo assolutamente sarebbe capitata una cosa del genere. A Rudy non sono andato bene dall’inizio. Diceva che non ero vero, che avevo una maschera, tutte cavolate insomma. Poi sono uscito per ultimo con l’inedito ed è andato male, vabbè ci sta. Sono capitate un po’ di cose che sono andate malino e può succedere. Però non mi aspettavo proprio di uscire. Posso dire che è stato bellissimo.”

Cricca, tra l’altro, non è stato l’unico a scagliarsi contro l’approccio di Rudy Zerbi. A parlare nelle scorse ore è stata anche Lorella Cuccarini, che su Instagram ha scritto:

“Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido.

Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte.”