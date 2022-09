Laura Freddi in confidenza: “Lorella Cuccarini è una terminator”

Laura Freddi, dopo essere finita nel dimenticatoio della tv, pian piano sta riemergendo. Nella stagione in corso si è guadagnata un posto in qualità di ospite fisso a Oggi è un altro giorno (talk feriale di Rai Uno condotto da Serena Bortone). Ed ora che ha iniziato a rimettere fuori la testa, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Intervistata da Leggo ha fatto il punto sulla sua situazione professionale, parlando anche di alcune colleghe e dell’esperienza fatta al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente.

Laura ora ha 50 anni, è una mamma felice (ha avuto Ginevra quattro anni e mezzo fa assieme al compagno Leonardo D’Amico) e una professionista che ha intenzione di rilanciarsi. Nel 2016 ha tentato di rientrare nel giro che conta del piccolo schermo partecipando al GF Vip. Un’esperienza che ha deciso di accettare principalmente per una questione economica. Lei stessa lo ha raccontato, senza nascondersi dietro a un dito, spiegando anche di essere stata messa nel dimenticatoio dopo Buona Domenica:

“L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa. L’ho poi rivalutato, “Il Grande Fratello” mi ha avvicinato a un pubblico più giovane. Ho passato momenti belli e brutti. Dopo Buona Domenica mi hanno messo nel dimenticatoio. Ma poi, sempre in calcio d’angolo, arrivava il ricordo di Non è la Rai, con cui sono rimasta nel cuore della gente. E devo dire, anche molto legata ad alcune ragazze, come Cristina Quaranta”.

In oltre 30 anni di carriera tanti ‘alti’, ma anche diversi ‘bassi’. Il punto più difficile riguarda una causa lunga oltre un decennio. La Freddi è riuscita a superare quel periodo buio grazie alla forza trovata dentro di sé, alla fede e alla famiglia: “Ho perso tutto. Una causa di lavoro lunga 12 anni che si poteva evitare, se non fosse stato per l’avidità e la cattiveria delle persone. Ce l’ho fatta grazie a me, alla mia famiglia e alla devozione a Padre Pio”.

Quando Leggo le ha domandato se c’è qualche donna nel mondo dello spettacolo a cui guarda con particolare ammirazione, la conduttrice ha snocciolato alcuni nomi di peso, tra cui Lorella Cuccarini, descritta come una “terminator” in grado di sostenere ritmi alti nonostante abbia una famiglia numerosa per cui impegnarsi:

“Ci sono tante donne. Da Raffaella Carrà, di cui ricordo l’umiltà che solo i grandi hanno, a Heather Parisi, a Lorella Cuccarini, una terminator di energia, tra figli e lavoro”.

Il sogno nel cassetto rimane quello di poter tornare al timone di una trasmissione tv tutta sua. In aggiunto vorrebbe poter salire di nuovo a calcare il palco di un teatro. “Vorrei condurre (finalmente) un programma mio. E mi piacerebbe tornare in teatro”, ha confidato.

Infine ha parlato di Paolo Bonolis, con cui visse una relazione da giovane. Ancora oggi viene spesso definita “l’ex fidanzata di”. Un fatto che le lascia l’amaro in bocca. Certe etichette sono dure a morire. Pure Sonia Bruganelli, attuale compagna del conduttore, è schiava di tale categorizzazione. Sulla questione la Freddi si è pronunciata così: