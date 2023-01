Amici 22, Claudia e Ludovica dopo l’addio si svelano: dettagli inediti

Dopo l’esperienza vissuta ad Amici di Maria De Filippi due ex allieve si svelano in nuove interviste. Sono Claudia Bentrovato e Ludovica Grimaldi, entrambe eliminate dal talent show di Canale 5 di recente. Mentre la prima ha lasciato il programma lo scorso 20 novembre 2022, l’ex allieva di Emanuel Lo ha dovuto interrompere il suo percorso nella puntata dell’11 dicembre 2022. In esclusiva, Claudia decide di raccontare a Super Guida TV com’è stato vivere questa importante esperienza sul piccolo schermo.

Tali interviste escono proprio quando le anticipazioni annunciano di ben due eliminazioni, avvenute nel corso della registrazione di ieri, 4 gennaio 2023. Tornando a Claudia, ammette che questa esperienza è stata per lei come “una montagna russa”, che l’ha fatta sia “gioire” che “soffrire”. Di sicuro è stata “un’esperienza più unica che rara”. Ricorda anche i momenti bui “con grandi intensità”. Porterà tutto il percorso nel suo cuore per sempre. Ma cosa le è piaciuto di più di questo percorso?

“Il quantitativo di studio che offre la scuola e soprattutto la qualità, lavorare individualmente in sala con i professionisti é stato veramente pazzesco. Un’altra cosa che ho amato, al di fuori della danza, é stata la totale assenza dei telefoni, si riusciva ad avere veri dialoghi con le persone e con se stessi, é veramente un altro mondo, decisamente migliore”

I momenti difficili che Claudia ha vissuto ad Amici 22 sono legati alle assegnazioni delle coreografiche. “Mi sarebbe piaciuto ballare cose che mi valorizzassero maggiormente”. Solo poco prima di essere eliminata, la situazione sembrava andare meglio. Come valuta i suoi ex compagni? “Artisticamente il mio debole è per Piccolo G.”, confessa Claudia. Per quanto riguarda, invece, i ballerini fa il tifo per Samu e Ramon.

Claudia vive attualmente a Roma, dove continuerà ad allenarsi e a lavorare. Detto ciò, fa sapere che con Samuele Barbetta (suo ex fidanzato ed ex allievo della Scuola di Canale 5) sta realizzando nuovi spettacoli teatrali. Inoltre, ci sono per lei altri progetti che spera vadano “a buon fine”.

Amici 22, Ludovica Grimaldi si racconta dopo l’eliminazione

L’eliminazione di Ludovica ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori, ma soprattutto a tutti gli allievi. Cantanti e ballerini non hanno trattenuto le lacrime quando Emanuel Lo ha deciso di mettere fine al suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Ecco che oggi la ballerina rivela che questa esperienza è stata la più formativa della sua vita, sia per la sua passione per la danza che umanamente.

Di certo, l’esibizione che ha più nel cuore è stata la sua improvvisazione sulle note del brano Promettimi di Elisa, che le ha permesso di ballare durante il concerto di Marco Mengoni. Un’esperienza unica vissuta sul palco davanti a milione di persone. Ora sogna di potersi esibire per un’artista molto conosciuta, Beyoncé. Ludovica non esprime un’opinione negativa su Emanuel Lo. Anzi, ammette che i consigli migliori li ha ottenuti proprio da lui.

“Era molto attento ai suoi allievi e ci teneva molto ad averli sul palco nella maniera migliore. In sala mi è stato di aiuto con le coreografie ma non solo, mi ha spronato anche a livello mentale a superare tanti limiti che pensavo di avere”

Per quanto riguarda i suoi ormai ex compagni, Ludovica fa presente di avere un ottimo rapporto con tutti. E questo è stato un dettaglio evidente durante tutto il suo percorso. “Di sicuro con alcuni sono più a contatto, ma devo dire che anche quando sono uscita dal programma ognuno di loro mi ha dimostrato tanto affetto”, spiega la dolce ballerina.

Chi merita secondo Ludovica di vincere Amici 22 tra i ballerini? Ebbene per la Grimaldi tutti meriterebbero la vittoria e sarebbe felice per chiunque di loro. Spera, però, che Samu “arrivi il più lontano possibile”. In questa fase dell’intervista, rivive il momento dell’eliminazione. Cosa ha provato in quel momento?

“Abbandonare tutto da un momento all’altro è sicuramente un po’ spiazzante, ma devo dire che riuscivo a pensare solo a quanto era stato bello poter stare lì a prescindere da tutto. Dal discorso di Emanuel avevo capito che questa potesse essere la sua decisione data anche la situazione delle settimane precedenti e i suoi dubbi su di me”

Come Claudia, anche Ludovica vive a Roma, dove si dedicherà con tutta se stessa alla danza. Ha in programma di iniziare a insegnare e anche di fare qualche esperienza lontano dall’Italia. Per il momento, però, non ha intenzione di trasferirsi all’estero: “Perché amo l’Italia”.