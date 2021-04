Amici 2021, Samuele in crisi con la fidanzata: la Peparini chiama Claudia

Samuele in lacrime ad Amici 2021 dopo una telefonata con la fidanzata Claudia. Nel daytime di oggi è andata in onda tutta la disperazione del ballerino, che dopo aver sentito la sua fidanzata non è riuscito a dare il massimo in sala prove. Samuele è scoppiato a piangere in casetta, un pianto molto sentito ma di cui ha forse mascherato un po’ la causa, o almeno ci ha provato. Ad Aka7even ha spiegato che non aveva più idee per le coreografie, che non riesce più a pensare. Era in lacrime perché non riusciva a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero creare. Giulia ha provato a confortarlo dicendogli che se è stressato è normale avere un blocco e che non deve preoccuparsi. Veronica Peparini ha visto le lacrime di Samuele e ha deciso di incontrarlo.

L’insegnante aveva già intuito che ci fosse dell’altro, anche perché il crollo di Samuele c’è stato dopo la telefonata con la fidanzata Claudia. Lo ha fatto sfogare, gli ha chiesto il motivo del suo sfogo. Per Samuele non è stato facile parlarne, così inizialmente anche con la sua professoressa ha provato a mascherare il tutto: “Non riesco ad avere più idee che mi possano aiutare con quello che devo fare”. Veronica lo ha fatto parlare, poi però gli ha chiesto se c’è dell’altro dietro questo suo dubbio, se era legato solo alla danza o ad altro, qualcosa di più grande. Samuele ha calato lo sguardo per trattenere le lacrime, è molto riservato quindi per lui non è stato facile, ma la Peparini era decisa a farlo sfogare e stare meglio.

Veronica ha incoraggiato Samuele a ritrovare la forza per andare avanti e fare ciò per cui ha deciso di partecipare ad Amici 2021. Alla fine il ballerino è riuscito a sbottonarsi: “Non ce la faccio a parlare. Soprattutto quando si tratta di lei”. Ha introdotto quindi il discorso della fidanzata, ma tentando ancora una volta di minimizzare e definendolo solo un’aggiunta. La Peparini però voleva farlo aprire di più, anche perché era evidente che Samuele avesse bisogno di parlarne. Quindi l’insegnante gli ha teso una mano e gli ha proposto di chiamare Claudia e parlarci insieme. “Sarebbe un gesto bellissimo da fare”, ha detto Samuele che però aveva qualche timore.

La professoressa di Amici ha notato quanto sia innamorato Samuele, quindi voleva aiutarlo. Gli ha chiesto se ha paura di perderla e dopo una lunga pausa il ballerino ha detto “sì”. La distanza non li ha aiutati, sono lontani da tanti mesi ma Claudia è una ballerina come lui, ha fatto notare la coreografa, per cui dovrebbe capire l’impegno e la grande occasione che è Amici. Samuele si è lasciato andare:

“Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me…”

A questo punto Veronica Peparini e Samuele hanno chiamato Claudia al telefono e l’insegnante ha aiutato i due a superare le incomprensioni. L’insegnante ha detto alla ragazza che voleva conoscerla perché sa che lei è molto importante per il suo allievo. Ha ricordato la coreografia che le ha dedicato, poi si è mostrata comprensiva con lei dicendole che può capire come si è sentita in tanto tempo lontana da Samuele. Poi le ha parlato di com’è il ballerino nella scuola, anche per rasserenarla nel caso in cui abbia frainteso qualcosa. Sentiva di poterla rassicurare dicendole che Samuele è concentrato e che lei è una persona importante: se lei c’è Samuele sta bene altrimenti cambiano tante cose. Poi ha chiesto a Claudia come sta. Lei ha risposto così:

“A me Samuele manca molto. Non lo so, in realtà penso che tutti i problemi nella mia testa è sicuramente perché mi manca. E sto male più facilmente. Mi manca tantissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema, stare abbracciati anche in silenzio”

Dopo queste parole al ballerino è tornato il sorriso! Alla fine insomma Veronica Peparini è riuscita a riportare il sereno tra Samuele e la sua fidanzata Claudia. Lui ha detto che le manca averla vicino, lei gli ha chiesto se appena torna balleranno insieme. La risposta è stata affermativa. Samuele si è rasserenato e ha ringraziato la sua insegnante, avrebbe voluto abbracciarla ma ha potuto farlo solo allargando le braccia sulla parete di plexiglass che li separava.