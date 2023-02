Amici 22, chi va al Serale e chi no: cosa cambia dopo ultimi risvolti

Chi andrà al Serale di Amici 22 e chi invece dovrà tornare a casa? È normale che tutti i 19 allievi dall’inizio dei loro percorsi sperano di concludere il tutto passando alla fase decisiva. Cantanti e ballerini dovranno sfidarsi, molto probabilmente divisi in tre squadre come avvenuto nelle recenti edizioni, e non ci sarà più tempo per gli errori. I Giudici decideranno serata dopo serata chi andrà avanti e chi no. Ma tra chi ancora non ha ricevuto l’ambita maglia color oro avrà questa opportunità?

Attualmente sono al Serale tre ballerini di Alessandra Calentano (Isobel, Ramon e Gianmarco), una ballerina di Emanuel Lo (Maddalena) e una cantante di Lorella Cuccarini (Angelina). Nel corso dei daytime andati in onda in questi giorni tutti i professori hanno cercato di schiarirsi le idee invitando i propri allievi a esibirsi negli studi vuoti. Ciò che è emerso, al momento, è che di sicuro Rudy Zerbi non andrà avanti senza Aaron. Molto probabilmente, il professore premierà il suo allievo, che finisce la maggior parte delle volte sul podio delle classifiche.

Durante questa prova, Aaron ad Amici 22 non ha ricevuto alcun commento negativo da parte del suo insegnante. Dunque, sembra che ormai sia aperta la porta per il giovanissimo cantante. Questo non vale per Piccolo G, il quale pare non convincere più Rudy. Infatti, durante questa prova, Zerbi ha confermato al pubblico di essere abbastanza deluso per come sta procedendo il suo percorso. Nonostante questo, il pubblico si è affezionato a Piccolo G, tanto che non riesce a immaginare il Serale senza di lui. Restando su questa squadra, il futuro di Mezcal è incerto. Quest’ultimo è entrato da poco, ma sembra aver comunque già convinto il professore.

Andando avanti, Lorella Cuccarini ha invitato i suoi allievi Cricca, Niveo e NDG in studio. Mentre i primi due si sono esibiti per questa prova, il terzo non ha avuto modo di cantare come i suoi compagni. Questa scelta della professoressa ha decisamente lasciato tutti perplessi. Perché NDG non si è esibito? Questo può voler dire solo che Lorella è già sicura sul suo conto.

Arisa ha avuto modo di rivedere Federica e Wax, di cui è davvero orgogliosa. Sembra proprio che la nota cantante sia pronta a portare entrambi al Serale, senza particolari dubbi. Megan, durante il daytime di ieri, si è ritrovata a rispondere alle critiche di Raimondo Todaro. Va precisato che la ballerina ha lasciato la squadra del ballerino di latino americano accettando la proposta di Emanuel Lo di inserirsi nel suo team.

Infatti, Megan aveva dichiarato di non sentirsi capita dal suo coach e di aver trovato invece comprensione in Emanuel. Mentre Todaro crede che tutti i progressi fatti con lui siano andati perduti, il suo collega pensa esattamente il contrario. Dunque, sembra che Emanuel non rinuncerà a Megan per il Serale.

Per quanto riguarda gli allievi di Raimondo, c’è ancora qualche dubbio. Di sicuro è difficile immagine che Mattia Zenzola non raggiungerà questa fase del percorso. Di sicuro, Todaro porterà con sé il ballerino di latino americano. C’è qualche dubbio su Benedetta, ma portando entrambi potrebbe creare la coppia di ballerini latino americano per affrontare le sfide. Molto probabilmente non mancherà Alessio nella sua squadra.

Impossibile anche pensare che Samu non sarà al Serale. Emanuel Lo molto probabilmente porterà anche lui fino alla fine del percorso. E Alessandra Celentano? Tre allievi li ha già portati al Serale: Isobel, Ramon e Gianmarco. Mancherebbe Paky. Ma sembra che quest’ultimo non sia destinato ad arrivare fino alla fine del percorso.

Nel corso del daytime andato in onda il 22 febbraio, Celentano ha chiarito a Paky che è necessario mettere da parte i propri problemi quando si lavora. Questo sebbene gli sia umanamente vicino. “Siamo a un passo dal serale e io devo pensare al meglio per il serale che deve essere al meglio”, ha spiegato la professoressa. Per tale motivo ha chiamato in studio Alessio.

Ha così fatto le sue valutazioni vedendo esibirsi il suo ballerino e quello di Todaro in un modern contaminato. Dopo quanto accaduto, i telespettatori hanno avuto come l’impressione che non ci sarà spazio per entrambi. Alessandra avendo già Gianmarco come ballerino hip hop potrebbe evitare di portarsi anche Paky. Per avere tutte le risposte bisognerà attendere le prossime puntate, questo è poco ma sicuro.

Nonostante questo ecco le nuove supposizioni fatte dal pubblico dopo i daytime andati in onda in questi ultimi giorni. Va precisato che il Serale inizierà a marzo, dunque manca davvero poco.