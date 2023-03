Amici 22, bufera su Cricca: da ‘finto umile’ a ‘finto spocchioso’

Cosa è successo a Cricca? Questa è la domanda che molti si pongono da varie settimane. Quando è entrato a settembre nella Scuola di “Amici“, l’allievo era parso al pubblico come un ragazzo umile e gentile, tanto che la sua eliminazione a dicembre aveva commosso tutti. Ma, a seguito del suo ritorno dopo il Capodanno – gate, qualcosa in lui sembra essere cambiato. Molti credono che abbia acquisito troppa sicurezza in sé stesso e si senta al di sopra degli altri, diventando arrogante. Ad esempio, nell’ultima puntata andata in onda la scorsa domenica ha reagito in modo spavaldo alle critiche ricevute da Charlie Rapino e Rudy Zerbi per il suo inedito “Australia”, tanto da essere rimproverato dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini, che non comprende il suo atteggiamento. Nel daytime di oggi, 8 marzo, il modo di fare di Cricca ha innescato nuove polemiche.

Il cantante romagnolo è stato convocato in studio dalla professoressa Arisa per un esame in vista del serale. I due avevano già avuto un diverbio alcune settimane prima, quando Cricca aveva risposto male alla cantante dopo che quest’ultima aveva mosso delle critiche sul suo modo di scrivere le canzoni. Dopo essersi esibito, Arisa ha deciso di affrontare il ragazzo riguardo al suo recente cambio di atteggiamento:

Da un po’ di tempo non c’è volta che uno ti faccia un commento costruttivo, che a te non piace ma che è per aiutarti, che tu non risponda con una sorta di aggressività, un po’ stizzito. Per la vita, questo non è un buon modo per andare avanti. Stai imparando, sei ancora tanto giovane e ti devi mettere in una condizione di ascolto. Dovresti capire perché le altre persone ti dicono una cosa e fare un pensiero sul tuo comportamento e modificarlo. Non essere fintamente utile, ma neanche fintamente spocchioso. Adesso non riesco più a capire chi è Cricca, perché sei entrato in un modo e adesso sei un altro.

Dopo la ‘strigliata’ di Arisa, Cricca è tornato in casetta e si è mostrato profondamente dispiaciuto per le parole che ha ricevuto. Tuttavia, è stato prontamente difeso dal ballerino Gianmarco, il quale ha affermato che questi aggettivi non gli appartengono assolutamente. Successivamente, Rudy Zerbi ha richiamato l’allievo in studio per cantare altri due brani. Davanti al silenzio del professore dopo la sua esibizione, Cricca gli ha chiesto se gli fosse piaciuta la performance e se potesse dargli qualche feed-back, utilizzando nuovamente un tono arrogante, che non è affatto piaciuto agli spettatori.

Le critiche dei compagni e del pubblico

Questo atteggiamento, simile a quello che aveva avuto con Arisa in passato, è stato evidenziato anche dagli altri allievi che gli hanno fatto notare come questo non sia un comportamento accettabile e che in questo modo non fa altro che alimentare i giudizi negativi su di lui. Persino la sua fidanzata Isobel gli ha fatto presente che non avrebbe dovuto reagire in quel modo, sostenuta dalla ballerina Maddalena che gli ha detto senza mezzi termini quello che pensa:

Non devi stare zitto, però il modo in cui dici le cose mi farebbe girare i co*****i. Ti metterei zero. Hai usato un modo di m***a, perché a un professore non gli puoi dire con questo tono “Non ti è piaciuto?”. Io non mi permetterei mai con la Celentano. Sembra che lo prendi per il c***o con il sorriso che hai sempre.

Gli utenti del web sembrano essere d’accordo con i pareri di Arisa e degli altri allievi di “Amici”, sostenendo che Cricca si sia montato la testa e non riesca ad accettare nessun commento negativo. “Mi manca il Cricca gentile che era entrato a settembre. Da quando è rientrato è tornato diverso, scontroso e arrogantello. Spiace, ma è così”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Arisa che dice a Cricca che è incapace di accettare una critica e che risulta presuntuoso e lui che entra in casetta lamentandosi di quello che gli ha detto dimostrando di fatto che ha ragione”.