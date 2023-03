Crisi nera per Cricca nella Scuola di “Amici”. Durante la puntata di ieri 5 marzo, il cantante ha ricevuto un giudizio negativo riguardo al suo inedito, ritenuto non abbastanza giovanile. Questa critica è stata espressa non solo dal giudice esterno Charlie Rapino, ma anche dal professore Rudy Zerbi. L’allievo ha reagito in maniera abbastanza spocchiosa a questi commenti dicendo “Va bene, spero piacerà agli altri”. Durante il daytime di lunedì 6 marzo, la sua professoressa Lorella Cuccarini lo ha convocato per rimproverarlo e per confessargli di essere, in realtà, d’accordo con il giudizio espresso da Rapino. Il cantante non ha reagito affatto bene alle parole della Cuccarini e si è lasciato andare ad uno sfogo liberatorio. Vedendo Cricca in lacrime, Maria De Filippi è voluta intervenire per cercare di risollevare il morale del ragazzo.

Lorella Cuccarini ha avuto un duro confronto con Cricca, dicendogli che non aveva apprezzato l’atteggiamento avuto durante la puntata. La conduttrice ha sottolineato che avrebbe dovuto avere più rispetto di Charlie Rapino e che dovrebbe imparare ad ascoltare e riflettere sulle parole che gli vengono dette, per riuscire a capire dove può migliorare. Dopodiché ha avuto un sincero colloquio con il cantante riguardo ai suoi inediti, esponendogli francamente il proprio giudizio affermando che anche lei li considera abbastanza deboli:

Io però la penso proprio come Charlie, questo inedito è troppo debole per te. Già il primo inedito non era andato bene, poi il secondo ok, ma al terzo non puoi sbagliare. Se io ti dico ‘proviamo un’altra roba tu mi devi stare a sentire’. Sei stato un po’ capoccione e presuntuoso.

Le parole di Maria De Filippi

Da lì, Cricca è scoppiato a piangere e ha anche dichiarato di star pensando di lasciare il programma, poiché non si sente adatto al contesto televisivo. A questo punto, Maria ha voluto mettersi in collegamento con lui. La conduttrice gli ha spiegato che non dovrebbe prendere in maniera negativa questi rimproveri, bensì dovrebbe capire che sono una prova di quanto la sua insegnante creda in lui e voglia che migliori sempre di più:

Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro significa che crede tanto in te. Vedila da questo punto di vista e molla ogni tanto. Non è successo niente, ragionaci ti prego, non è successo nulla. Può capitare di non fare le cose perfette. Può succedere di sbagliare e può essere che sbaglia lei. Però non può non dirti il suo punto di vista. Non andare così nel panico dai. Tu devi fare quello che vuoi, se credi nel tuo pezzo sceglilo. Non è che accontentando Lorella fai la scelta giusta. Per te conta più accontentare te o lei? A te piace il singolo, a Rudy e Lorella no, ad altri piacerà.

Il discorso di Maria è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori e dagli utenti del web, che sui social hanno riempito di elogi la presentatrice sottolineando la sua sensibilità e saggezza. La De Filippi ha un modo di fare quasi materno con gli allievi della Scuola e rappresenta per loro un aiuto enorme nei momento di difficoltà. “Maria è così carina, anche io ho bisogno di parlare con lei”, ha scritto ironicamente un utente. Altri ancora hanno ricordato che Maria ha probabilmente pronunciato queste parole il giorno prima di scoprire della scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo. “Pensare che Maria è stata lì a parlare e rincuorare Cricca mentre Maurizio era in ospedale mi fa capire ancora di più quanto sia grande questa donna”, si legge in un tweet.