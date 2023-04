Sono state svelate le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel nuovo appuntamento della 22esima edizione che andrà in onda sabato 29 aprile 2023, sono finiti al ballottaggio finale Aaron e Cricca. Questo secondo quanto riporta SuperGuidaTv. Eliminata provvisoria anche Maddalena, che è riuscita a salvarsi, lasciando ai due cantanti l’ultima sfida. I telespettatori sono già convinti che tra i due l’eliminato è Cricca. Questo verrà confermato solo con la messa in onda della puntata, in quanto viene solitamente svelato quando gli allievi si trovano già in Casetta, senza la presenza del pubblico.

La maggior parte dei telespettatori non riescono a immaginare una finale senza Aaron. Dunque, si dà come per scontato che sia Cricca l’eliminato della settima puntata. D’altronde un po’ tutti l’avevano immaginato. Lo stesso Aaron era scoppiato in lacrime giorni fa all’idea di dover salutare il suo collega proprio in questa nuova registrazione. Questo perché Cricca è finito di recente già la scorsa settimana, contro Ramon, al ballottaggio finale.

Ospiti della settima puntata del Seriale di Amici 22 sono stati Enrico Brignano ed Emma Marrone.

sono stati Enrico Brignano ed Emma Marrone. I giudici si sono sfidati tra loro per decidere a quale squadra dare la possibilità di iniziare. Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio hanno ballato sulle note di una canzone, mantenendo l’equilibrio con dei libri sulla testa. A vincere è stato Malgioglio.

Isobel ha subito un infortunio durante la registrazione . Infatti, la ballerina australiana ha dovuto lasciare lo studio per farsi visitare da un fisioterapista. Secondo quanto riporta Tvpertutti, fortunatamente nulla di grave per l’allieva.

. Infatti, la ballerina australiana ha dovuto lasciare lo studio per farsi visitare da un fisioterapista. Secondo quanto riporta Tvpertutti, fortunatamente nulla di grave per l’allieva. Maria De Filippi ha smontato le certezze dei telespettatori convinti che sia nata una relazione tra Wax e Angelina. Questo è accaduto nel momento in cui il cantante ha dichiarato dopo aver perso la sfida: “Se ha vinto lei, ho vinto anche io”. La padrona di casa ha precisato che Wax e Angelina sono solo amici.

Amici 22 anticipazioni settima puntata Serale: le manche

Si sono sfidati in questa prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ha trionfato la prima squadra e sono finiti al ballottaggio, inizialmente, Cricca e Maddalena. Quest’ultima è stata salvata e, dunque, il cantante è stato il primo eliminato provvisorio della puntata.

Prima prova: Guanto di sfida Isobel vs Maddalena, ha vinto la prima.

Secondo prova: Isobel vs Angelina, ha vinto la cantante.

Terza prova: Aaron vs Cricca, ha vinto il primo.

Nella seconda manche Zerbi e Celentano hanno sfidato, questa volta, Arisa e Raimondo Todaro, perdendo. Al ballottaggio sono finiti Aaron e Isobel. I giudici hanno salvato la ballerina australiana, che nel daytime di oggi ha affrontato un momento complicato. Aaron è stato il secondo eliminato provvisorio della puntata.

Prima prova: Aaron vs Mattia, ha vinto il ballerino.

Seconda prova: Isobel vs Wax, ha vinto la ballerina.

Terza prova: Aaron vs Wax, ha vinto il secondo.

Nella terza manche Arisa e Todaro hanno sfidato Cuccarini ed Emanuel Lo. Al ballottaggio sono andati in automatico Wax e Maddalena, la quale non è stata salvata dai giudici. Ha raggiunto Cricca e Aaron, salvandosi per prima.

Prima prova: Guanto di sfida Wax vs Angelina, ha vinto la cantante.

Seconda prova: Mattia vs Maddalena, ha vinto il ballerino.

Terza prova: Wax vs Maddalena, ha vinto il cantante.

La prova dei professori questa volta è stata vinta dalla coppia composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.