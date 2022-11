Amici 22, anticipazioni: le sfide. Show di Malgioglio e Celentano

Torna anche quest’oggi l’appuntamento settimanale con le indiscrezioni delle talpe di Amici News, la pagina che da un paio di anni a questa parte aggiorna i fan della trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Questo pomeriggio, giovedì 3 novembre, è andata in scena la tanto attesa registrazione della prossima puntata in onda domenica 6 novembre. Tra i presenti dello studio anche diversi fra gli inviati della pagina che su Superguidatv hanno riportato le relative anticipazioni.

Ecco dunque qui sotto tutto quello che dovrebbe essere accaduto in puntata: sono informazioni, come sempre, da prendere con tutte le pinze del caso. Si scoprirà cosa è successo davvero in studio soltanto domenica prossima con la messa in onda vera e propria.

Amici 22 le anticipazioni del 6 novembre: ecco tutto quello che è accaduto

Maria De Filippi ha deciso per l’occasione di puntare su un personaggio di tutto rispetto per quanto riguarda l’ospite musicale di turno: sarà infatti Marco Mengoni ad esibirsi in studio, per presentare dal vivo il suo nuovo singolo Tutti i miei ricordi, primo estrato dal suo ultimo album Materia…Pelle.

Incredibile ma vero, a giudicare la sfida di canto sarà un giudice d’eccezione “preso in prestito” da Mamma Rai come Cristiano Malgioglio, attualmente impegnato nella giuria di Tale e quale show. Il divo dal ciuffo platino, a quanto pare, si dimostrerà particolarmente magnanimo assegnando voti molto più alti rispetto al solito. La sfida sarà vinta da Federica e Tommy Dali, che si beccheranno un bel 10. Subito dietro, con un 10 meno, ci sarà Cricca, che per l’occasione canterà Rolling in the deep di Adele. Fanalini di coda Ascanio e Niveo, che si porteranno a casa un 7+. Ci sarà a quanto pare anche un’altra gara di canto a sorpresa, giudicata dal maestro Beppe Vessicchio: a vincerla sarà Tommy.

Lato canto, Aaron dovrà eseguire un compito assegnatogli da Arisa, che canterà It’s me di fronte allo sguardo critico e dubbioso di Rudy Zerbi. Infine, è emerso che Piccolo G ha vinto la sfida contro un altro sfidante, assicurandosi così il suo posto nella scuola.

Per quanto riguarda la sfida di ballo, giudicata da Froz, ad uscirne vincitrici saranno Maddalena e Megan, con un buon voto, un 8,5,. Ultima posizione per Ludovica (a disagio e in lacrime per aver dovuto ballare sui tacchi) e Gianmarco, che si beccheranno rispettivamente un 6+ e un 6.

Interessante il fatto che il ballerino Ramon non parteciperà, perché ha dovuto portare sul palco un compito di hip hop che gli era stato assegnato. L’atteggiamento del ballerino continua a suscitare i commenti critici della maestra Celentano, che gli avrebbe detto che è costantemente alla ricerca delle attenzioni e che non è al Grande Fratello.

Il siparietto Malgioglio – Celentano

Sembra che il cantautore e la maestra di danza classica abbiano regalato ai presenti un momento particolarmente divertente. Si dice infatti che Malgioglio e Alessandra Celentano si siano messi a danzare insieme su una musica a metà fra afro e samba ballata pochi minuti prima da Megan.

Per il resto, Amici News sottolinea che fra i momenti più interessanti ci sarà anche il ritorno dei messaggi tramite palloncini, già visti lo scorso anno. Uno di questi conterrà una dichiarazione d’amore di Samu (fra il serio e il faceto) verso Elena D’Amario: a quanto pare il ballerino ha detto di amare la professionista ma di essere consapevole (che peccato!) che fra di loro c’è una differenza d’età fin troppo grande.