Ecco cos’è accaduto nel corso della registrazione che andrà in onda con la quinta puntata del Serale sabato 15 aprile 2023

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi rivelano che al ballottaggio finale sono finiti Ramon e Federica. Chi sarà uscito dalla Scuola? Il ballerino di Alessandra Celentano o la cantante di Arisa? Il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprire chi è stato eliminato durante la registrazione di oggi sabato 15 aprile, quando andrà in onda la puntata. Infatti, Maria De Filippi svela il risultato finale solo quando gli allievi si trovano in Casetta, senza la presenza del pubblico in studio.

Intanto, con le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv si scopre tutto ciò che è accaduto durante la registrazione. Ospiti della puntata sono stati Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, ai quali è stato consegnato il Disco di platino per Origami all’alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, il quale è approdato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego.

Per scegliere la squadra a cui far iniziare le danze questa volta i giudici hanno dovuto tenere un ombrello solo con l’indice della mano, mantenendo l’equilibrio. La sfida è stata vinta da Michele Bravi, che ha pescato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 22 anticipazioni quinta puntata: tutte le manche

Zerbi e Celentano hanno deciso di dare inizio a questa puntata sfidando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ha vinto la squadra di Rudy e Alessandra, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca. Quest’ultimo è stato scelto come primo eliminato provvisorio. In questa fase della puntata, Cricca ha avuto “un momento di sconforto importante”. A rincuorarlo ci ha pensato Maria e poi anche i suoi compagni durante la pubblicità. Pare addirittura che la De Filippi abbia fermato la registrazione per confortarlo.

Prima prova: Guanto di sfida Isobel vs Maddalena, ha vinto la ballerina australiana

Seconda prova: Ramon vs Cricca con Angelina, hanno vinto i due cantanti

Terza prova: Isobel vs Angelina, ha vinto la ballerina

Per la seconda manche, Rudy e Celentano hanno deciso di sfidare di nuovo Cuccarini ed Emanuel Lo, perdendo. Al ballottaggio sono inizialmente finiti Aaron e Ramon. Alla fine è stato scelto come secondo eliminato provvisorio Ramon. Secondo Tvpertutti, Aaron è scoppiato in lacrime dopo aver cantato La Cura di Franco Battiato. Pare che a sconfortarlo sia stato un commento molto duro di Malgioglio, che l’ha criticato dicendo di non aver provato particolari emozioni.

Prima prova: Maddalena vs Aaron, ha vinto la ballerina

Seconda prova: Maddalena vs Ramon, ha vinto la ballerina

Protagoniste della terza manche sono state le squadre Cuccarini ed Emanuel Lo vs Arisa e Raimondo Todaro. Hanno vinto i primi, che hanno mandato al ballottaggio Wax e Federica. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Federica. Durante l’esibizione di Wax “è accaduto qualcosa di inusuale”. Ebbene, Maria si è seduta al centro studio dove è stato posizionato un banchetto del pomeridiano. Il cantante le ha dedicato un brano, Scusate se parlo di Maria. Giuseppe Giofrè ha ringraziato Wax per aver omaggiato la conduttrice.

Prima prova: Guanto di sfida Federica vs Angelina, ha vinto la seconda

Seconda prova: Maddalena vs Wax, ha vinto il cantante

Terza prova: Angelina vs Mattia e Benedetta, ha vinto la cantante

Amici 22 anticipazioni quinta puntata: chi è l’eliminato? Il ballottaggio finale

Sono finiti, dunque, al ballottaggio Cricca, Ramon e Federica. Inaspettatamente, si è inizialmente salvato il cantante. Pertanto, in Casetta uno tra Ramon e Federica ha lasciato definitivamente il talent show di Maria De Filippi, dopo l’uscita di Alessio Cavaliere. Non sono mancati i momenti simpatici con le trovate di Celentano e Zerbi. C’è stata anche una piccola discussione tra Cristiano Malgioglio e Alessandra.

La prova TIM è stata vinta, questa volta, da Isobel. Durante il Guanto di sfida tra i professori, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno chiesto scusa ai loro rispettivi amori, Silvio e Giorgia. Segno, questo, che per esibirsi i due insegnanti abbiano dovuto scambiarsi qualche altro bacio, precisamente ballando Il bene e il male di Madame.

Arisa ha cantato Io ti vorrei baciare e Todaro ha ballato insieme a una ballerina. Infine, Zerbi e Celentano hanno ballato sulle note di un tango. Rudy, però, si è fatto sostituire da una controfigura.