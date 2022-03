Amici 21, una lite scatena gli autori: la produzione sbugiarda e punisce

Scoppia la lite in casetta tra alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. A qualche giorno di distanza dalla messa in onda della prima puntata del Serale, che prenderà inizio sabato 19 marzo 2022, le tensioni si fanno forti tra cantanti e ballerini. Il tutto prende inizio con Aisha e Christian, i quali confrontandosi tra loro accusano Nunzio di aver sentito la sua famiglia attraverso il computer. Gli allievi non hanno la possibilità di avere contatti con l’esterno, tranne nei casi in cui viene loro messo a disposizione il telefono per una chiamata.

Ma ecco che Aisha si avvicina a Nunzio in attesa di usare lei il pc e nota che si sta scambiando delle email con i suoi familiari. A questo punto, la cantante corre a parlarne con Christian, il quale reagisce male. Il ballerino di latino americano intuisce che stanno discutendo su qualcosa che lo riguarda e così cerca spiegazioni. Inizialmente, i due non vogliono rivelare ad alta voce la scoperta, tanto Chrstian precisa: “Tanto salta fuori”. Scoppia una discussione accesa tra i due ballerini di Raimondo Todaro, che già all’inizio della loro conoscenza avevano avuto dei dissapori.

Il primo invita Nunzio a calmarsi e ad abbassare la voce. Ma il ballerino siciliano è convinto che il suo collega non stia dicendo le come stanno. Intervengono anche gli altri allievi del Serale di Amici, tra cui Gio Montana. Quest’ultimo non crede che Nunzio stesse facendo chissà che cosa e fa notare che tutti hanno, almeno una volta, violato le regole imposte sull’uso del computer dalla produzione.

Christian e Aisha, però, pensano che questo – ovvero mettersi in contatto con la famiglia sapendo che gli altri non lo fanno – sia ancora più grave. “Mi stai facendo girare le pa..e, perché tu non mi conosci”, dichiara con rabbia Nunzio. Nel corso della lite, alla fine il ballerino siciliano sembra ammettere di aver sentito i suoi familiari, in quanto non è riuscito a resistere ed è come “esploso”. Avrebbe aperto le email solo per scoprire un referto medico della nonna.

“Se mi metto a parlare qua finisce”, avverte Nunzio, sapendo che anche chi lo sta accusando ha violato le regole. Come sospettavano un po’ tutti, la produzione di Amici il giorno dopo decide di agire e di punire l’intera casetta! Innanzitutto, l’autrice che parla con loro fa sapere che hanno assistito “alla furiosa litigata riguardante l’utilizzo improprio di internet”. Dopo di che, prosegue con il comunicato scendendo nel dettaglio.

“Vi siete accusati a vicenda sapendo bene che tutti e ribadisco tutti avete spesso e volentieri violato le regole accedendo a internet per motivi non inerenti allo studio: utilizzando i social fuori dall’orario consentito, utilizzando il computer per comunicare tra voi ed eludere i microfoni”

La produzione aveva deciso di consentire loro di autogestirsi con il computer, contando sulla loro maturità e senso di responsabilità. Osservando cantanti e ballerini, che sono già approdati al Serale, gli autori si sono resi conto che non sono stati all’altezza e che ne hanno approfittato. Pertanto, con effetto immediato “l’utilizzo di internet in casa non sarà più permesso”.

Gli allievi potranno collegarsi dalla stanza 8 solo per motivi di studio e saranno monitorati. Una brutta notizia per tutti loro, poco prima di iniziare l’avventura del Serale divisi in tre squadre. Secondo Lda tutto questo poteva essere evitato, probabilmente se Aisha e Christian avessero evitato di generare la lite. Carola e Dario, invece, sono convinti che Nunzio abbia decisamente esagerato mettendosi in contatto con la sua famiglia.

Per rimettere tutti al loro posto, la produzione richiama nuovamente l’attenzione degli allievi a cui legge tutte le infrazioni, partendo dal mese di febbraio. La prima della lista è Aisha, la quale ha violato le regole per 3 volte quando è andata su internet. L’autrice sulla cantante ci tiene ad aggiungere: “Elude continuamente i microfoni usando il pc per comunicare!”.

Aisha tenta di difendersi, in quanto sembra essere magicamente passata sul piano degli accusati. Ma la produzione non ci sta: “Se scrivi e copri il microfono significa eludere!”. Continuando con gli altri allievi che hanno fatto infrazioni per uso improprio del pc: Lda 9, Albe 6, Serena 3, Dario 5, Nunzio 8, Michele 7, Alice 6, Carola 2, Calma 2, Crytical 2, John 5, Leonardo 9, Alex 3, Montana 6 e Luigi 0.

Quest’ultimo con tutta sincerità ammette di aver visto anche lui qualche video usando il computer. Va precisato che le infrazioni si riferiscono all’utilizzo di tutto ciò che non riguarda lo studio, ovvero i social e Youtube. Guardare un semplice video rappresenta un’infrazione, su cui finora pare che la produzione avesse deciso di lasciar correre. Ad Aisha non resta altro che fare un passo indietro: “A proprio modo, abbiamo sbagliato tutti”.