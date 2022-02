Amici, Nunzio: attriti in passato con Todaro, Christian lo affronta su Mattia

Nunzio Stancampiano è entrato nella scuola di Amici 21, fisicamente s’intende. Nella puntata in onda domenica infatti Maria De Filippi gli aveva chiesto di pazientare prima di unirsi alla classe per via dei protocolli anti-Covid. Fatti tutti i controlli del caso, e magari qualche giorno di isolamento, Nunzio è arrivato in casetta nel daytime in onda oggi. Prima, o dopo, c’è stato anche l’incontro con Raimondo Todaro in palestra. L’insegnante ha fatto avvicinare l’allievo al plexiglass per tirargli due schiaffetti per rimproverarlo del suo comportamento. Si sono già chiariti in puntata, Raimondo ha detto in modo chiaro che non si è arrabbiato né offeso per le parole usate da Nunzio quando ha perso la sfida d’ingresso con Mattia. Allo stesso tempo qualcosa lo ha deluso.

Ciò che è successo è stato abbondantemente raccontato in puntata, così come ieri quando Christian si è opposto all’ingresso di Nunzio. Oggi però è emerso altro quando allievo e professore si sono ritrovati faccia a faccia: ci sono stati attriti in passato tra Nunzio e Todaro. Non hanno specificato cosa è successo, ma qualcosa è chiaramente successo. Parlando del suo sfogo, il nuovo allievo ha spiegato il suo punto di vista: si aspettava che fosse Raimondo a fare la scelta. Perché lo reputa un professionista in grado di “mettere da parte tutto quello che c’è stato”. E ha ribadito di essere consapevole che la vittoria di Mattia è stata meritata.

Quindi Todaro ha risposto che ha appoggiato la scelta della produzione di affidarsi a una commissione esterna perché in un caso o nell’altro avrebbero tirato in ballo il loro passato. Della serie: Todaro ha scelto Nunzio perché si conoscevano così come Todaro non lo ha scelto perché sennò avrebbero detto che si conoscevano. Il ballerino ha ribattuto così: “Pensavo che non mi avresti scelto perché… Il passato che c’è stato fra noi due…”. Raimondo ha fermato Nunzio e ha detto la sua sul loro passato, facendogli notare che è arrivato ai casting finali sempre per sua scelta:

“Se avessi dato peso a quello che è successo in passato tu qui non ci avresti messo proprio piede. Qui dovevi capire che era una cosa messa da parte”

Non si sa cosa è successo in passato tra Nunzio e Todaro, ma è chiaro che ci siano stati degli attriti. Raimondo inoltre ha messo subito in chiaro le cose con il nuovo allievo: Nunzio balla al di sotto delle sue possibilità e questo a lui non piace. Il suo arrivo al Serale di Amici 2022 non è così scontato, insomma.

Amici 21, confronto tra Nunzio e Christian che difende Mattia

A poche ore dall’arrivo in casetta, Christian ha affrontato Nunzio su Mattia, come aveva già detto di voler fare parlando con Raimondo. Nunzio ha subito esordito così: “Su Mattia non ho detto niente”. Non potrebbe avere sentimenti di competizione con lui perché non si sono mai incrociati alle gare, ha aggiunto. Christian gli ha chiesto se secondo lui ballando bene avrebbe battuto Mattia, Nunzio non si è nascosto dietro a un dito: “Sì, mica è imbattibile”. E ancora: “Ho solo detto che nelle competizioni non lo vedevo”. Non vuole e non può rimangiarsi ciò che ha detto, ma si è scusato e si scuserà per i modi.

A questo punto Christian ha spostato il discorso su come ha fatto Nunzio a parlare male di quanto successo nella scuola e presentarsi poi ad Amici per un banco. “Non è che esci da qui e inizi a tirare me..a e poi ti ripresenti. Mi puzza”, queste le parole di Christian. Nunzio ha spiegato che non era a conoscenza del motivo della telefonata della produzione. Ha deciso di tornare principalmente per chiarire con Todaro, ha spiegato, ma anche lui ha riflettuto su come avrebbe affrontato tutto: “Io mi sono fatto sti calcoli, nel senso come ci devo andare”. Nunzio Stancampiano ad Amici 21 è destinato a essere già uno degli allievi più chiacchierati.