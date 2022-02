Amici 2022, Christian contro l’ingresso di Nunzio: “Con che coraggio”

Christian Stefanelli si è sfogato contro l’ingresso di Nunzio ad Amici 2022. Il ballerino è entrato nella scuola dopo che il banco di Mattia Zenzola è rimasto vuoto: è dovuto uscire per l’infortunio. Già in puntata è stato affrontato l’argomento, perché Nunzio quando perse la sfida d’ingresso contro Mattia, a settembre, si sfogò sui social contro Raimondo Todaro. Maestro e ballerino si conoscono già da anni, per questo Nunzio non si aspettava che Todaro affidasse la scelta a una commissione esterna. Tuttavia Maria De Filippi gli ha spiegato che è stata una scelta non dipendente da Raimondo.

La conduttrice gli aveva spiegato che la scelta è dipesa dalla commissione esterna che è stata presa perché Mattia lo ha chiesto alla produzione. La produzione ha accettato la commissione esterna e Maria ha spiegato che per loro è stata la scelta migliore. Se avesse scelto Nunzio le persone avrebbero detto che lo sceglieva perché si conoscevano, se non lo avesse scelto Nunzio ci sarebbe rimasto male. Todaro in puntata si è mostrato comprensivo verso lo sfogo del ballerino perché comprende che una persona possa avere i famosi 5 minuti in cui si sfoga. Allo stesso tempo non ha gradito la mancanza di sportività e che Nunzio non abbia riconosciuto di aver ballato male: Mattia è stato più bravo ed è entrato meritatamente.

Alla fine Nunzio ha ammesso di non aver dato il meglio nell’esibizione e anche di aver sbagliato a sfogarsi in quel modo. Pare che il suo ingresso non sia andato giù a Christian, che forse lo vive come un intruso perché ha occupato il posto di Mattia. I due ballerini erano, e sono, inseparabili. Christian e Mattia ad Amici 21 hanno costruito un’amicizia indissolubile ed era prevedibile che restando senza la sua spalla il ballerino di hip hop vivesse dei giorni di sconforto. D’altronde lo aveva detto subito: “Non ce la faccio senza di te”.

Ebbene, Christian è già sul piede di guerra con Nunzio: “Ha mancato di rispetto a Mattia, a te e alla produzione. Non so con che coraggio ti ripresenti qui”. In realtà il suo momento di sconforto è dovuto non solo all’arrivo di Nunzio, ma anche alla mancata esibizione in puntata e alle continue gare sulla tecnica. E soprattutto per per l’assenza del suo amico: “Poi il fatto che non c’è Mattia è un po’ strano. Mi appoggiavo tanto a lui, è come se fossi da solo. Sono un po’ giù”. Tutte confidenze fatte a Todaro, che però lo ha invitato a reagire perché Mattia non vorrebbe vederlo triste. Raimondo ha spiegato perché ha accettato Nunzio:

“Nunzio ha sbagliato perché ha sbagliato, ma ho capito il momento. Non sono una persona che si attacca a quelle cose lì. Se tu vuoi dirgli ciò che pensi di lui in faccia dillo, ma non vorrei che fosse uno sfogo perché lo percepisci come il sostituto di Mattia”

Nonostante ciò, Christian vuole affrontare Nunzio appena entrerà in casetta: “Fossi in lui non riuscirei a ripresentarmi qui. Vorrei che chiedesse scusa e si accorgesse che ha sbagliato a dire quelle cose”. Raimondo gli ha fatto notare che se è riuscito a superare lui la cosa, che è il diretto interessato, allora anche Christian dovrebbe farlo.