Amici 21, c’è il televoto: domenica cantanti a rischio, la puntata ci sarà

Domenica andrà in onda la puntata di Amici 21, le ultime notizie hanno tranquillizzato i fan. Il talent show si è preso una pausa solo domenica scorsa, sebbene nei giorni scorsi sembrava a rischio pure la puntata di domenica 6 febbraio 2022. Non è detto che le notizie dei giorni scorsi fossero infondate, anzi tutto lascia pensare che le scelte della produzione siano arrivate giorno per giorno. Non sono stati resi noti ufficialmente i motivi di questi slittamenti, ma voci di corridoio hanno parlato di casi di Covid nella scuola. In un primo momento sembravano essere positivi i ballerini professionisti, poi il pubblico ha iniziato ad avere dei dubbi.

Gli indizi che hanno scatenato il chiacchiericcio sono arrivati principalmente dal daytime. Insomma, sui social i fan hanno iniziato a credere ad altro: gli allievi sono positivi al Covid? Non si può che usare il punto interrogativi, anche se si sono visti pochi allievi in questi giorni nel daytime. La speranza è che la questione Covid rientri nel giro di pochi giorni ancora, nonostante ciò pare che la squadra sia pronta a registrare domani e ad andare in onda. Non è ancora chiaro se ci saranno tutti gli allievi oppure no.

L’attesa per la puntata di domenica di Amici 21 è stata resa ancora più trepidante dal daytime di oggi. La produzione ha dato vita a una nuova gara interna tra cantanti ma stavolta a fare la classifica non sarà nessun ospite ma il pubblico. Oggi è stato aperto il televoto sui cantanti, che hanno scelto con quale inedito partecipare alla gara. Il pubblico ha potuto votare solo nei minuti in cui sono andati in onda i video degli inediti ed è stato chiuso durante il daytime stesso. Gli allievi hanno scelto queste canzoni:

Aisha – Bad vibes

Albe – Millevoci

Alex – Accade

Calma – Routine

Crytical – Casa mia

LDA – Quello che fa male

Luigi – Partirò da zero

Sissi – Come come

Domenica si conosceranno i risultati del televoto di Amici 21 e l’ultimo in classifica sarà a rischio eliminazione. Molto probabilmente sarà il professore di riferimento a prendere la decisione. Chi rischia più di tutti? Forse Calma, visto che è uno degli ultimi arrivati nella scuola. C’è stato anche l’ingresso di un nuovo ballerino scelto da Alessandra Celentano. Non resta che attendere domenica per il ritorno di Amici, il pubblico tiene le dita incrociate affinché non ci siano cambiamenti di programma!