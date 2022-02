Amici 21: Michele Esposito nuovo allievo, puntata del 6 febbraio a rischio

Michele Esposito è un nuovo ballerino di Amici 21. Il pubblico lo ha conosciuto nel daytime di oggi, 2 febbraio 2022, ed è stato un ingresso non del tutto tranquillo. Ovviamente non a causa del ballerino né dell’accoglienza dei suoi nuovi compagni di classe. Accoglienza che non è andata in onda, non ancora almeno. Le turbolenze che hanno accolto Michele nella scuola hanno due nomi e due cognomi: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Proprio la Celentano ha chiesto di rivedere il ballerino, individuato ai casting evidentemente, e ha fatto anche un’altra richiesta alla produzione. Questa richiesta prevedeva la presenza anche di Todaro e Veronica Peparini in studio per conoscere Michele.

Il nuovo allievo si è esibito in due coreografie, ha raccontato un po’ di sé e spiegato perché ha scelto di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Ha lavorato tanto all’estero infatti ma adesso vorrebbe farsi conoscere anche dal pubblico italiano e considera Amici una buona vetrina per riuscirci. La Celentano ha scelto di dargli un banco, anche perché ne ha aveva uno vuoto dall’eliminazione di Cristiano. Perché allora richiedere la presenza degli altri due professori? Todaro e Peparini non hanno battuto ciglio sul nuovo ballerino di Amici 21, ma c’è stato un duro scontro invece tra Raimondo e la maestra Alessandra.

I due insegnanti hanno discusso per l’eliminazione di Cristiano: secondo la Celentano è colpa di Todaro, secondo Todaro è colpa della Celentano. Se è vero che Raimondo aveva richiesto la sfida tra Christian e Cristiano è anche vero che l’ultima parola era della Celentano, che ha accettato ma avrebbe potuto rifiutare. Insomma, una delle loro solite discussioni. Dopo che Raimondo e Veronica sono andati via, la Celentano ha scambiato due chiacchiere con il suo nuovo ballerino Michele Esposito per conoscerlo meglio.

Amici, salta la puntata anche domenica 6 febbraio? Nuova registrazione a rischio

Nel frattempo ci sono pessime notizie per i fan del programma. Questa settimana era prevista una nuova registrazione per sabato 5 febbraio, ma pare sia stata annullata. A darne notizia è stata la pagina Twitter Amici News, secondo cui la prossima registrazione sarebbe in programma per il 9 febbraio. A questo punto è lecito chiedersi se ci sarà o meno la puntata di Amici 21 domenica 6 febbraio 2022, ma pare di no. Se così fosse, inoltre, i dubbi sul Covid in casetta aumenterebbero. Domenica dovrebbe proseguire lo speciale con i racconti degli allievi e questo spiegherebbe perché domenica scorsa sono andati in onda solo quelli di alcuni di loro e non di tutti. Arriverà la risposta di Luigi alle dichiarazioni di Carola?