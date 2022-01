Amici 21 anticipazioni 16 gennaio: 4 eliminati, Todaro affonda Celentano

Quattro eliminati ad Amici 21 nella puntata di domenica 16 gennaio 2022: le anticipazioni non lasciano spazio a dubbi. Non tutti i banchi rimarranno vuoti, perché in alcuni casi ci sono state delle sostituzioni. Sarà insomma una puntata ricca di colpi di scena e di momenti critici, anche ricchi di pathos e di lacrime da parte dei ragazzi. Dopo quattro mesi insieme per qualcuno è arrivato il momento di separarsi da una spalla molto importante, forse una colonna della casetta. Questi i quattro nomi degli allievi eliminati oggi: Nicol, Elena, Paily e Cristiano. Procediamo con ordine con le anticipazioni, perché ognuno è uscito per motivi diversi.

Rudy Zerbi aveva detto di avere dubbi su Elena e di voler valutare Paily. A quanto pare durante la settimana nessuna delle due lo ha convinto ed entrambe hanno lasciato la casetta. Ma sempre Zerbi ha deciso di eliminare Nicol, forse in seguito alla classifica della gara della puntata. A giudicare gli allievi di canto in questa puntata è arrivata Fiorella Mannoia, che ha messo al primo posto Sissi. In seguito è stata fatta una classifica generale sommando i voti di tutti gli ospiti delle precedenti puntate, forse in seguito alla proposta di Zerbi. All’ultimo posto c’era proprio Nicol. Agli ultimi posti della classifica anche Rea e Albe, mentre al secondo posto si sono piazzati Luigi e Crytical. Metà classifica per Aisha, Alex e LDA.

Cristiano ha perso la sfida contro Christian, quella voluta da Raimondo Todaro. Come ben intuito da Cristiano, quindi, Alessandra Celentano ha accettato la proposta di Todaro: sfida diretta tra i due ballerini, con tanto di eliminazione. Todaro ha voluto dimostrare che la maestra mette in difficoltà gli allievi degli altri e vanta i propri come versatili quando non lo sono. A quanto pare aveva ragione Raimondo, almeno su questo allievo della Celentano: Cristiano è stato eliminato ad Amici 21.

Maglia sospesa per Albe e Cosmery. Come rivelano le anticipazioni di Amici 21 del Vicolo delle News, infatti, Anna Pettinelli ha deciso di ritirare la maglia del suo allievo perché ha notato in lui una scarsa motivazione. La Celentano ha sospeso quella di Cosmery, dopo avergliela data una settimana fa, perché sebbene si impegni non rientra nei suoi “canoni di ballerina”. Inoltre la maestra Alessandra ha chiesto di interrogare Mattia. Il ballerino è infortunato e non si è potuto esibire, quindi la Celentano ha chiesto di interrogarlo sulla danza. Mattia ha preso 3.

Anche Carola è ancora infortunata e non si è esibita. Luigi e Albe hanno vinto la sfida. C’è un nuovo allievo di Amici 21: è un cantante di nome Calma, voluto da Zerbi. Serena e Cosmery si sono esibite nella coreografia assegnata dalla Celentano, che non ha apprezzato nessuna delle due. In studio erano presenti le radio per ascoltare i nuovi inediti di Alex, Rea, Crytical e Aisha. Tra gli ospiti Giorgia e Mara Sattei.