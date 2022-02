Amici 21, allievi positivi? Indizi e dubbi sul Web, cosa non convince

C’è qualcosa che non torna in questi giorni su Canale 5: nella scuola di spettacolo ci potrebbero essere molti concorrenti con il Covid, ecco cosa sappiamo

Non sono giorni esattamente facili, questi, per Maria de Filippi. La conduttrice, per la prima volta nella storia della trasmissione da quando è scoppiato il Covid, è stata costretta a malincuore a cambiare molti dei suoi piani inizialmente previsti. Sia ben chiaro: di casi di positività all’interno della scuola da due anni a questa parte ce ne sono stati, ma mai fra gli alunni. O, perlomeno, mai fino a questo punto. Già, perché si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui ci sarebbero ormai diversi concorrenti positivi in casetta.

Ma da che cosa nascono certe teorie? Diciamo che, parlando in generale, il Daytime di Amici 21 trasmesso questo pomeriggio, martedì 1 febbraio, ha fatto sorgere più di qualche dubbio un po’ a tutti. Abbiamo infatti assistito quasi esclusivamente a immagini di generiche e banali selezioni per nuovi concorrenti da parte dei docenti di ballo e di canto.

Da un lato quelli di Alessandra Celentano, alla ricerca di nuovi talenti di latino. Dall’altro Rudy Zerbi, che ha provinato i classici “wannabe-Rkomi” che cantano e parlano in modo strascicato. L’unico concorrente di cui abbiamo avuto notizie, per così dire, è Luigi. che ha ricevuto una sorpresa speciale da parte della produzione. Rigorosamente in collegamento a distanza, Luigi ha incontrato i genitori con cui ha ascoltato per la prima volta in radio il suo inedito, Partirò da zero.

E tutti gli altri concorrenti, invece? Non pervenuti, almeno per il momento. Ed è un’assenza che, pur senza essere suffragata da fatti concreti, preoccupa e insospettisce. Pensiamo per esempio all’assenza (non giustificata) di Dario e Cosmary nel Daytime di ieri. I due non si sono visti quando è stata letta la classifica dei ballerini, come se fossero spariti nel nulla. La stessa classifica di ballo fra l’altro è stata fatta vedere in sala relax, e non in casetta come accade di norma.

L’unica certezza che abbiamo è che, nei giorni scorsi, il Covid-19 ha fatto il suo ingresso nella scuola colpendo più di qualche ballerino professionista e costringendo la produzione ad un cambio di programmazione. Ma è ovvio che, alla luce dei fatti, i fan della trasmissione siano sempre più preoccupati anche per gli altri protagonisti. Non si contano, ormai, i commenti di utenti (come il seguitissimo account Amici News) che a questo punto sono giunti alla stessa conclusione. Tutto tace, nel frattempo, da parte della produzione. Qualunque ipotesi o teoria, dunque, è da considerarsi almeno per il momento come tale, e niente di più.