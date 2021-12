Amici 21, Sissi e Dario si piacciono: i sensi di colpa della cantante per l’ex

Qualche giorno fa è spuntato fuori un commento dell’ex fidanzato della cantante in cui affermava di essere stato lasciato per un altro

Da oggi nei daytime di Amici 21 ci saranno anche loro: Sissi e Dario si piacciono! Dunque è il ballerino il misterioso allievo di cui si è parlato nei giorni scorsi e menzionato proprio dall’ex fidanzato di Sissi. In realtà il Web aveva già individuato due possibili nomi dopo il gossip, riuscendo a intravedere Sissi insieme a Dario o Alex nelle inquadrature in casetta. Solo oggi però la produzione ha scelto di mostrare come Sissi e Dario si sono avvicinati ad Amici 21. Le immagini comunque parlano chiaro: si piacciono e non poco! Non riescono a stare lontani, anche se lei ha faticato a lasciarsi andare ed è facile immaginare il motivo.

Sissi era fidanzata prima di Amici 21, ma ha lasciato il fidanzato pochi giorni fa. Forse si è scelto di parlare anche di loro da oggi in poi proprio perché ormai la notizia è di dominio pubblico. Dunque Serena e Albe non sono più l’unica coppia in casetta, anche se finora sono gli unici ufficiali o almeno che si comportano da fidanzati. Poi ci sono Elena e LDA ai primi approcci e anche Sissi e Dario. Si cercano molto in casetta, si sono confidati con i compagni di avventura circa i loro sentimenti e si scambiano teneri gesti d’aggetto. Abbracci, baci sulla guancia e tante risate insieme. A Rea e Elena, la cantante ha confidato: “Devo essere decisa”. Per le tre allieve Dario dimostrerebbe più anni di quelli che ha, ovvero 17. Sissi invece ne ha 22, ma la differenza d’età non ha impedito loro di prendersi una bella cotta.

Visto che nelle immagini nel daytime ci sono anche Aisha e Elena, entrate da poco, è chiaro che Sissi si sia lasciata andare un po’ di più dopo aver chiuso la sua relazione. Le insicurezze però in lei non mancano: “Non ce la faccio, la mattina sto male se Dario non mi parla”. Anche lui ne ha parlato con Luigi: “Effettivamente mi piace, quindi glielo dico che mi sto allontanando perché mi piace, per non sembrare immaturo”. Luigi gli ha consigliato di allontanarsi ma continuando a stare con un piede dentro al rapporto, ma un piede da amico. “Non ce la farei”, ha ammesso Dario.

Il ballerino è molto preso, ma anche lei non è da meno. Il pubblico è a tutti gli effetti davanti a un inizio di una storia d’amore, molto probabilmente. Tuttavia Sissi non ha nascosto i suoi sensi di colpa. Trovandosi in veranda con Albe e Elena ha pianto con loro e ha detto: “Mi sento tanto una me…a”. Gli altri due le hanno fatto capire che può succedere e non è colpa di nessuno, né per questo deve sentirsi sbagliata o altro. Sissi ha ammesso di non avere più dubbi su Dario. Lui l’ha incoraggiata a dire tutto ciò che pensa o prova da adesso in poi. Da adesso infatti non deve più trattenersi per rispetto di una persona fuori. Scatterà presto il bacio?