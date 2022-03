Amici 21 Serale, eliminazione segreta: chi è uscito, il rumor. Web in fiamme

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 21 stanno creando già malumore sul web. Il risultato del secondo ballottaggio è, al momento, segreto. Come lo scorso anno, Maria De Filippi sceglie di lasciare suspense in modo da spingere i telespettatori a seguire la puntata – che andrà in onda questo sabato 19 marzo 2022 – fino alla fine. Ed è proprio a fine serata che il pubblico di Canale 5 scoprirà chi è stato eliminato tra Gio Montana e Christian. Uno dei due ha dovuto lasciare la casetta e così anche la possibilità di andare avanti con il percorso.

Sui social gira già l’indiscrezione che sia stato Gio Montana il secondo eliminato di questa prima puntata del Serale. Le anticipazioni hanno già rivelato il primo allievo che ha dovuto lasciato la celebre scuola. Secondo quanto si apprende da alcuni rumors, pare che il cantante sia stato visto uscire dalla casetta e andare verso l’albergo. Pertanto, Christian sembra proprio che per questa volta si sia salvato. Tutta la situazione, però, sta generando non poche polemiche sui social. Molti telespettatori si lamentano del fatto che, in realtà, Montana non ha avuto modo di esibirsi nel corso della puntata, se non per il ballottaggio.

Infatti, prendendo in considerazione tutte le sfide che sono state effettuate, Gio non ha sfidato di fronte ai giudici nessuno dei suoi compagni. Dunque, non solo eliminato (presunto), ma anche un fantasma. Probabilmente Rudy Zerbi ha scelto di non schierarlo, non ritenendolo abbastanza forte da controbattere i colpi lanciati dalle altre squadre. Al contrario, Luigi e Lda al Serale di Amici 2022 hanno avuto l’opportunità di farsi notare con più esibizioni.

La terza sfida si è conclusa proprio con la sconfitta della loro squadra, che ha portato a un iniziale ballottaggio tra Lda, Leonardo e Gio Montana. Ad avere la peggio è stato il terzo, che è finito al ballottaggio finale con Christian, messo ‘fuori gioco’ nel corso della seconda sfida. Al contrario, la prima ha avuto un eliminato immediato, ovvero Alice.

In attesa di scoprire chi davvero ha lasciato il talent show di Maria De Filippi il pubblico tira le somme di questa prima puntata. Come ogni anno, di certo non manca il malumore sul web. Per molti telespettatori è stato un po’ tutto prevedibile. In ogni caso l’indiscrezione che vede Christian salvo dall’eliminazione sta rassicurando tutti i suoi fan.

Ognuno di loro teme che il ballerino possa lasciare questa esperienza già dalla prima puntata. Di certo, Christian è più amato e il percorso di Montana non è stato dei migliori. Non per colpa sua, il cantante è approdato nel talent a poche settimane dal Serale. Questo non ha giovato alla sua figura, tanto che Anna Pettinelli l’ha poi scaricato senza problemi.

A dargli una seconda opportunità ci ha pensato Zerbi. Gio ha accettato, consapevole di non essere al pari con altri, a livello di apprezzamento da parte del pubblico, visto che si è fatto conoscere molto poco, e di studio nella scuola.

Eliminata Alice perché non serviva per i teatrini,ma balla molto meglio di altri, è stato pessimo.

Ovviamente Christian salvo perché serve per il trash tra todaro e Celentano (come Nunzio) e fanno fuori Gio montana perché tanto Rudy ha molti altri cantanti #Amicispoiler #Amici21 pic.twitter.com/b2DrhrxGEr — Olty (@Olty86) March 17, 2022

Hanno visto gio montana entrare nell'hotel, gesú torno a respirare #Amicispoiler — xarii.here (@amigoni_arianna) March 17, 2022

Carola 2 esibizioni (passo a due con Michele vinto, guanto singolo perso) Michele 2 esibizioni (classico ma prova senza esito, passo a due con Carola vinto) Leonardo 2 esibizioni (singolo perso e al ballottaggio) Gio Montana 1 esibizione (al ballottaggio)#amicispoiler — cg87 (@cagi_87) March 18, 2022