Amici Serale, anticipazioni prima puntata: eliminati, tutte le sfide, preferiti

Oggi è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano gli eliminati, le sfide e i dettagli più importanti dell’appuntamento. Cos’è accaduto tra le tre squadre di questa edizione? Va precisato che andrà in onda sabato 19 marzo 2022, in prima serata. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, i giudici sono gli stessi dello scorso anno, come già era stato anticipato: Stefano De Martino, Filiberto di Savoia e Stash.

Gli ospiti, invece, sono stati Elisa e Nino Frassica.

Per capire come iniziare le sfide, Maria De Filippi ha messo in atto un giochino. Attraverso l’oreo challange, i giudici si sono sfidati per scegliere chi di loro avrebbe pescato il nome della squadra che avrebbe iniziato. A vincere è stato Emanuele Filiberto che ha pescato il gruppo di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel corso di questa prima puntata del Serale, anche i professori hanno dovuto affrontare un match, ovvero un guanto di sfida per le coppie Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano. Hanno vinto i primi.

La prima sfida a squadre Rudy-Celentano contro Pettinelli-Peparini è stata vinta dai primi e al ballottaggio sono finiti Albe, Dario e Alice. Il primo a salvarsi è stato Dario, seguito da Albe. La prima eliminata del Serale di Amici 21 è stata Alice. Il guanto di sfida Carola e Michele vs Christian e Serena non c’è stato, in quanto è stato considerato non equo.

Prima manche: Albe vs Luigi, vince Luigi

Seconda manche: John Erik vs Calma in duetto con Lda vince John

Terza manche: guanto di sfida Crytical contro Luigi, vince Luigi

La seconda sfida a squadre Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini è stata vinta di nuovo dai primi e al ballottaggio sono finiti Christian, Sissi e Nunzio. La prima a salvarsi è stata Sissi e poi Nunzio. Christian non è stato subito eliminato, ma è finito al ballottaggio finale.

Prima manche: Luigi vs Alex, vince Luigi

Seconda manche: Leonardo vs Sissi vince Sissi

Terza manche: Michele vs la squadra avversaria, i giudici non sono riusciti a dare un voto ed è stata annullata

Terza manche bis: Michele e Carola vs Aisha e Sissi, vincono i ballerini

La terza sfida a squadre Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini è stata vinta dai secondi e sono finiti al ballottaggio Lda, Leonardo e Gio Montana. Si è salvato Luca “che ha cantato Quello che fa male” (tutto il pubblico in piedi a cantare con lui)” e il ballerino. Dunque, al ballottaggio finale ci sono Gio Montana e Christian: il secondo eliminato si scoprirà quando andrà in onda la puntata sabato, come accadeva lo scorso anno.

Prima manche: Serena vs Lda, vince Serena

Seconda manche: Sissi vs Leonardo, vince Sissi

Terza manche: guanto di sfida Alex vs Lda, vince Lda

Amici 21, tutte le altre anticipazioni della prima puntata del Serale

Pare che il più acclamato in studio sia stato Lda. Raimondo Todaro, invece, ha regalato un cannocchiale a Rudy Zerbi ironizzando sul fatto che guarda attentamente Francesca Tocca quando balla. Aisha (oggi protagonista di una lite) ha vinto la prova Tim e chi ha invece convinto pienamente i tre giudici sono stati Luigi e Serena. Il cantante calabrese piace moltissimo a Stash, che ha ammesso di rivedersi in lui. Per Filiberto la favorita sembra essere Carola.

La pagina Twitter Amici News ha svelato ulteriori dettagli. Tutti e tre i giudici, in particolare Stefano De Martino, hanno difeso Serena andando contro il giudici di Alessandra Celentano. Carola e Michele si sono esibiti sulle note del brano di Irama, Ovunque Sarai. Per quanto riguarda il guanto di sfida Luigi vs Crytical della prima manche, era stato rifiutato dalla Pettinelli.

Zerbi, però, ha chiesto di mostrare un filmato e i giudici hanno trovato invece che il guanto fosse equo. Così, pare che il punto sia andato in automatico alla squadra di Rudy.