Amici 21, rivelati i ballerini professionisti: chi c’è, conferme e novità

Il talent show inizia a velare le sue carte in vista della prossima stagione

Scalda i motori Amici di Maria De Filippi che quest’anno inizierà la stagione con anticipo rispetto alle edizioni precedenti. Il via è atteso per sabato 18 settembre 2021. Chi ci sarà? Il sempre puntuale portale ‘Quello che tutti vogliono sapere’ ha fatto chiarezza sui ballerini professionisti che saranno protagonisti dell’avventura imminente del talent show di Canale Cinque.

Come prevedibile, tantissime le riconferme, dalla serie ‘squadra che vince non si cambia’. A tornare, tra i volti già noti al pubblico del programma della rete ammiraglia Mediaset, ci sono Umberto Gaudino e Francesca Tocca. I due cureranno le danze del latino- americano della trasmissione (lui è un ex allievo, lei da tempo fa parte del ‘team De Filippi’).

Confermatissimo anche Andreas Muller, che trionfò nel talent show quando vi partecipò come concorrente. Sarà affiancato dalla new entry Spillo. I due danzatori daranno una mano ai ballerini a confezionare coreografie memorabili.

Altra conferma scontata è quella che riguarda la più che eccellente Elena D’Amario, punta di diamante dell’americano. Nella scorsa stagione le sue coreografie sono state parecchio apprezzate. Continuerà nel medesimo solco, mettendo a disposizione la sua maestria e la sua creatività per le nuove leve.

Presenti anche Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian. C’è poi la ‘novità’ Giulia Stabile, come ampiamente anticipato da diverse indiscrezioni nei giorni scorsi. La vincitrice di Amici 20, subito dopo il trionfo, è stata ingaggiata da Maria che l’ha voluta nel cast di ballerini professionisti.

Amici, i professori: conferme e incognite

Se le carte riguardanti i danzatori professionisti sono state messe tutte sul tavolo, per il capitolo professori c’è ancora qualche incognita in attesa di risoluzione. Al canto confermato Rudy Zerbi, così come dovrebbe esserci nuovamente Anna Pettinelli. La terza cattedra, complice l’addio di Arisa, l’ha presa Lorella Cuccarini. Lei stessa ha confermato che si sposterà di categoria rispetto all’anno precedente.

Versante ballo: Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono intoccabili. E la terza figura? Si sta aspettando l’ufficializzazione di Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando con le Stelle, non senza polemiche con Milly Carlucci.