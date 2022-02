Amici 21, prof graziano gli eliminati: lacrime e disperazione, cos’è successo

Non c’è stato nessun eliminato nel daytime di Amici 21 di oggi. Nella puntata di ieri Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato sette allievi per ricordare loro che è importante impegnarsi anche in casetta, non solo in sala prove. Tra i sette c’erano Crytical, LDA, Calma, Aisha, Leonardo, Nunzio e Christian. Si sono esibiti e poi un giudice esterno ha fatto una delle consuete classifiche. Gli ultimi, sia del canto sia del ballo, avrebbero dovuto lasciare la scuola. Proprio perché le premesse erano queste c’è stata vera e propria disperazione tra gli allievi a rischio.

In attesa di scoprire il verdetto, quindi dopo le esibizioni, gli allievi sono tornati in casetta e si sono sfogati. Hanno rivelato quanto successo con Zerbi e Celentano agli altri allievi, poi hanno detto la loro. In particolare hanno colpito le lacrime di Crytical e Christian, il cantante più disperato del ballerino ma entrambi non accettavano la possibilità di andare a casa per i rimproveri sull’impegno. Non perché pensino che non sia rilevante, ma perché ritengono di essersi al contrario impegnati. O almeno tanto quanto gli altri; un fatto sostenuto anche da LDA e Leonardo.

Altri sono sembrati pronti ad ammettere di fare un riposino in più, come Calma e Nunzio. LDA invece ha detto: “Se mi riposo è perché devo riposare il cervello. Penso che ognuno di noi ha il suo metodo di lavoro”. Aisha ha fatto notare che evidentemente ciò che fanno non è abbastanza per i professori. Ancora LDA, invece, parlando a tutti ha aggiunto che tutta la classe sarebbe dovuta andare in studio per questo rimprovero. Questo perché nel bene o nel male tutti fanno le stesse cose.

Crytical non riusciva a smettere di piangere, così come anche Nunzio e Christian. Il primo si è calmato leggendo la classifica e scoprendo di essere salvo. Gli altri due no. Questa infatti la classifica del ballo: Leonardo primo, Christian e Nunzio secondi (e ultimi) a pari merito. Nel canto invece primo posto per LDA e Aisha, secondo per Crytical e ultimo per Calma.

Calma, Christian e Nunzio eliminati ad Amici 2022? No, era “solo” una lezione

I tre allievi eliminati erano Calma, Nunzio e Christian. La produzione però ha chiesto loro di andare in palestra, e non di lasciare la casetta. Anche in palestra i tre allievi non sono riusciti a trattenere qualche lacrima. “Andiamo a casa senza onore”, questo il commento di Calma. Christian invece ha detto: “Non lo accetto. Mi sono fatto tre anni di casting per cazz..re, secondo loro?”. Poi sono entrati Rudy e Alessandra in palestra, il primo ha subito preso la parola:

“Allora ragazzi, quando qualcuno tiene veramente a un posto fa di tutto per tenerselo. Nel di tutto c’è l’impegno, c’è il prendersi anche le cose che magari non sono comandate ma la volontà, la voglia. Ogni minuto, ogni secondo della vostra permanenza doveva essere sfruttato in quel modo”

Alessandra Celentano gli ha fatto eco:

“Spero che questa situazione vi abbia fatto capire il valore delle cose che avete. Che nel nostro lavoro sono impegno e dedizione. Se nel nostro lavoro è dieci allora non è dieci, è mille. Bisogna essere determinati”

I professori hanno invitato gli allievi a fare tesoro di questa lezione, che servirà loro anche dopo Amici 2022. Calma ha chiesto la parola per dire che si assumeva le sue responsabilità e soprattutto che se avesse potuto riavvolgere il nastro del tempo si sarebbe comportato diversamente. A queste sue parole, Rudy ha chiesto a tutti se cambierebbero il loro comportamento. A risposta affermativa, Zerbi ha concluso: “Questo significa che qualcosa avete imparato. E per questo qualcosa tornatevene in casetta, tutti e tre”. La Celentano li ha invitati a trasmettere questa lezione ai compagni anche. Christian, Calma e Nunzio non sono stati eliminati ad Amici.