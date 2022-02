Amici 2022, che strigliata per sette allievi: i nomi, eliminazioni certe

Il Serale di Amici 2022 si avvicina e non c’è mai da stare tranquilli nelle ultime settimane del pomeridiano. Le eliminazioni sono sempre dietro l’angolo e lo hanno scoperto sette allievi più degli altri. Ci sono cinque maglie già assegnate: Michele, Carola, Dario, Sissi e Alex. Gli altri tredici si giocheranno gli altri nove posti, per un totale di quattordici. Come già detto e ridetto, i professori hanno la possibilità di portare tutti gli allievi al Serale e la produzione si adeguerà con il meccanismo in base al numero di concorrenti. L’impressione è che diciotto siano troppi, visto che i professori hanno optato per un metro di giudizio che non ha a che fare con il talento vero e proprio, ma con qualcosa che è comunque molto importante.

Nel daytime di oggi, sette allievi sono stati rimproverati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due professori hanno parlato alla classe probabilmente a nome di tutta la commissone, e anche di vocal coach e di assistenti di ballo. Il motivo di questa convocazione urgente è presto detto: questi sette allievi non si impegnerebbero abbastanza. I prof e la produzione hanno notato da parte loro un atteggiamento poco propenso allo studio quando non sono a lezione. E non si tratta di pretendere un impegno 24 ore su 24, come obiettato da Crytical, perché la Celentano ha detto chiaro e tondo che la produzione li osserva costantemente.

Chi sono i sette allievi a rischio? Questi i nomi: LDA, Calma, Aisha, Nunzio, Crytical, Leonardo, Christian. Chi per un motivo e chi per un altro pare che loro sette non si impegnino abbastanza nello studio quando sono in casetta. Si concentrerebbero invece su tutt’altro, specialmente il passare il tempo sul divano, hanno detto Zerbi e la Celentano. “Siete spesso a passare quel tempo in modo da villaggio. Non vi dà per niente né lustro né vi aiuta a crescere”, queste le parole di Rudy.

Ognuno di loro era lì per un motivo diverso ma tutti non starebbero dando il massimo. Quindi i professori hanno preso una decisione: due di questi sette allievi saranno eliminati. Uno per il canto e uno per il ballo. Il metodo per stabilire chi sarà eliminato ad Amici 21 è il solito: le classifiche. Sono stati scelti due professionisti, uno del canto e uno del ballo, che vedranno le esibizioni e stileranno una classifica. “Chi sarà ultimo andrà a casa, oggi stesso. Uno per il canto e uno per il ballo”, ha spiegato ancora Zerbi.

I due giudici esterni scelti per questa classifica sono Charlie Rapino e Marcello Sacchetta. Chi rischia l’eliminazione domani ad Amici 2022? A rischiare più di tutti potrebbero essere Calma e Leonardo, ma anche Crytical e Nunzio non sono del tutto al sicuro. Non è detto, comunque, che i nomi degli eliminati si scopriranno nel daytime. Domani proseguirà il momento e nelle anticipazioni del daytime si sono visti Christian e Nunzio in lacrime…